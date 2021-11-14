دراسة تحذر النساء من تناول وجبة مفضلة على الإفطار... البيض والقهوة

تزعم دراسة جديدة أن تناول البيض والقهوة على الإفطار مرتبط بالإصابة بنوع محدد من السرطان لدى ‏النساء، على الرغم من أنه أحد أكثر الأطباق المفضل تناولها في الصباح.‏

وتعاونت مجموعة من الباحثين في الطب والصحة العامة من جامعة إيران للعلوم الطبية وكلية إمبريال كوليدج في بريطانيا وجامعة نيبسينغ في كندا، لمراجعة النتائج من 226 دراسة سابقة حول سرطان المبيض، والتي تم إجراؤها حتى يناير/ كانون الثاني 2020.

وبعد تحليل هذه الدراسات السابقة، نشر المؤلفون يوم الأربعاء الماضي ورقة بحثية جديدة في مجلة "Journal of Ovarian Research" العلمية

وأشاروا في دراستهم إلى أن العوامل الغذائية المرتبطة بالإصابة بسرطان المبيض هي القهوة والبيض والكحول وتناول الدهون، والتي قد "تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان المبيض"، بحسب قولهم.

لكن شدد معدو الدراسة على أنه رغم شمولها على تحليل أكثر من 200 دراسة سابقة، فقد لفتوا إلى أنه تم تحليل دراستين إلى 4 دراسات فقط لهذه العوامل الفردية، لذلك طلبوا توخي الحذر قبل الاستنتاج بشكل نهائي أن أيا من هذه العوامل الفردية تسبب سرطان المبيض بشكل تام.

وقالوا في بحثهم: "بعد سرطان عنق الرحم وسرطان الرحم، يحتل سرطان المبيض المرتبة الثالثة في السرطانات النسائية، وغالبا ما يظل غير مشخص حتى ينتشر في جميع أنحاء الحوض والبطن".

وأكدوا أن تحديد أكثر عوامل الخطر المؤثرة لسرطان المبيض يمكن أن يكون إحدى الطرق "للمساعدة في اتخاذ تدابير وقائية".