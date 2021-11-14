مشروب شهير يجب ألا تشربه على الإفطار أبدا إذا كنت تريد إنقاص وزنك

تحدث الطبيب مايكل موسلي في برنامجه عن مشروب يجب عدم تناوله في الصباح إذا كنت ترغب في الانخراط بشكل صحيح في حمية الصيام المتقطع وتنظيم مستويات الجلوكوز لديك.

تحدث موسلي عن فوائد الصيام المتقطع. وأوضح أن هذه الطريقة تساعد في الوقاية من أمراض مثل السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك، قام أحد الخبراء المدعوين بالإبلاغ عن مشروب غير متوقع يجب تجنبه عند اتباع هذه الطريقة.

أوضح موسلي أنه يتناول العشاء مع أسرته في السابعة مساءً. وأنه بعد ذلك لا يأكل أي شيء حتى الساعة التاسعة والنصف صباحًا".

"بعبارة أخرى، لمدة 14 ساعة أو نحو ذلك، الشاي الأسود والماء فقط."

عادة، خلال فترة الصيام، يُسمح فقط بالمشروبات - الماء والشاي والقهوة.

ومع ذلك، حذرت الطبيبة إميلي مانوجيان، من أنه يجب التخلي عن شرب أحدها.

وسأل الدكتور موسلي مانوجيان عن الصيام المتقطع: "وما المطلوب هنا؟ هل يمكنني، على سبيل المثال، تناول الشاي بالحليب أو القهوة بالحليب في الصباح؟".

أجابت مانوجيان: "أما بالنسبة للحليب، فأنا أقول لا يجب شربه".

وأضافت: "هناك الكثير من التجارب السريرية التي تسمح بالقهوة السوداء والشاي الأسود، لكن الجدل حول كيفية تأثير الكافيين على تنظيم الجلوكوز مستمر".

ونصحت بشرب الماء فقط أثناء الصيام المتقطع.

لماذا الصيام المتقطع مفيد جدا؟

أظهرت الدراسات أن هذه الطريقة تقلل من ضغط الدم وخطر الإصابة بمرض السكري بل وتساعد على إنقاص الوزن.

وقال موسلي: "عندما طُلب من الرجال والنساء الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم الصيام لمدة 14 ساعة في دراسة أجريت عام 2019 في معهد سالك في كاليفورنيا، لم يفقدوا فقط في المتوسط ​​ثلاثة كيلوغرامات في ثلاثة أشهر، ولكنهم لاحظوا أيضًا تحسنًا ملحوظًا في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول".

ثم ذكر الطبيب دراسة أخرى، هذه المرة من جامعة ساري. ووجدوا أن وجبة فطور متأخرة ووجبة عشاء مبكرة أدت إلى تحسن نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول في غضون عشرة أسابيع فقط.

وأوضح أن تناول وجبة الإفطار في وقت لاحق وتناول الغداء مبكرًا مفيد بسبب الساعة البيولوجية التي يتم ضبطها على إيقاعات الساعة البيولوجية.

كما ورد، فإن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يعطل ساعتك الداخلية ويمكن أن يؤدي إلى التهاب، حسب صحيفة إكسبرس.

ونصحت مانوجيان بدورها: "اختر فترة من ثماني إلى عشر ساعات لتناول الوجبات لتناسبك وجدولك الزمني، وحاول الالتزام بها كل يوم."

"حاول أن تبدأ الفترة بعد ساعة أو ساعتين على الأقل بعد الاستيقاظ، وأن تنتهي قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات على الأقل - إن أمكن."

تؤكد أبحاث أخرى أن العشاء المبكر والفطور المتأخر هما أفضل أوقات الوجبات لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وفقًا لنصيحة مانوجيان، لتحقيق أفضل نجاح في مرحلة الصيام، من الأفضل أيضًا عدم شرب الحليب والقهوة.