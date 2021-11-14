3 توابل تطيل العمر وتقي من أمراض السرطان والسكري والزهايمر

ونقلت " صحيفة إكسبريس " البريطانية، عن نيبس قولها إن "أول هذه التوابل هي الكركم الذي يساعد على الوقاية من خطر السرطان وأمراض الشيخوخة"، مشيرة إلى إحدى الدراسات، التي أكدت أن "المرضى الذين تناولوا يوميا أربعة غرامات من الكركم على مدى شهر، انخفض خطر إصابتهم بسرطان القولون بنسبة 40 بالمئة".

وحسب نيبس جاءت القرفة في المرتبة الثانية، حيث أنها تساعد على تخفيض مستوى السكر في الدم لدى المصابين بالنوع الثاني من مرض السكري، وتقليل الالتهابات"، مؤكدة أن "نتائج إحدى الدراسات، أظهرت أن مستخلص القرفة يمكنه التقليل من تكاثر انتشار الخلايا السرطانية، ما يسبب موتها، وأن "زيت القرفة" فعال جدا في مكافحة الأورام.

وجاءت "الميرمية" بالمرتبة الثالثة في قائمة التوابل التي تساعد على إطالة العمر، حيث تساعد، حسب خبيرة التغذية البريطانية جيسيكا نيبس، على تحسين وظائف الدماغ والذاكرة، مؤكدة أن "الميرمية مفيدة في الوقاية من أمراض القلب، ومهمة جدا عند الإصابة بمرض الزهايمر".