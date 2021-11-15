تسجيل
09:07 GMT15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    كوكب المريخ أثناء شروق الشمس

    الطوب "الدموي"... أفضل مادة بناء على المريخ

    NASA/JPL-Caltech
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202111151050706148-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D9%88%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AE/

    يجري بالفعل تطوير مشاريع الاستيطان على سطح القمر، التالي على الخط هو المريخ، لكن توصيل أي شيء إلى هناك مكلف وصعب تقنيًا. لذلك، يفكر العلماء في خيارات مختلفة لإنتاج الغذاء والوقود والطاقة ومواد البناء من المواد الخام المحلية، بما في ذلك نفايات المستعمرين.

    الاعتماد على المواد المحلية

    المريخ ليس له غلاف جوي كثيف ومجال مغناطيسي، سيحتاج المستوطنون الأوائل إلى مأوى آمن لحماية أنفسهم من الإشعاع الكوني والإشعاع الشمسي والنيازك الدقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تحتدم العواصف الرملية على المريخ وقد تتجاوز سرعة الرياح مئة كيلومتر في الساعة. المادة الوحيدة التي يمكن من خلالها بناء شيء ما هي صخور سطحية فضفاضة، الثرى المريخي.

    هناك حاجة أيضًا إلى مثبت، وهو رابط يمنح قوة للمادة. في الوقت نفسه، يجب أن تكون المواد الخام من البلاستيك - وهذا هو مطلب تكنولوجيا المواد المضافة.

    يعتبر المثبت عادة إما إسمنت غير عضوي، والذي يمكن الحصول عليه من الماء الموجود في جليد المريخ، وكذلك ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين في الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، أو البوليمرات الاصطناعية مثل حرير العنكبوت أو بروتين الألبومين الموجود في دم الماشية.

    مختلط بالدم

    تستخدم المواد الرابطة البيولوجية (راتنجات الأشجار، والكولاجين من الحوافر، والكازين من الجبن، ودم الحيوان) على نطاق واسع لصنع الغراء لآلاف السنين. تم اختراع المواد اللاصقة التركيبية القائمة على البترول - وفقًا للمعايير التاريخية - مؤخرًا.

    غالبًا ما كان يتم إضافة دم الحيوان إلى مواد البناء في العصور الوسطى. في القرن التاسع عشر، تم الحصول على شجرة Bois durci، عن طريق خلط نشارة الخشب بدم الثور، وهي شجرة صلبة، في فرنسا. عند التسخين إلى 150-200 درجة مئوية تحت الضغط، تمت إزالة الرطوبة الزائدة من الخليط. في الوقت نفسه، تم دمج جزيئات الألبومين في سلاسل قليلة القسيمات وتخللت الكتلة بأكملها، مما يمنحها قوة غير عادية. تم استخدام الخشب المقسى في صنع العناصر الداخلية الصغيرة وعناصر ديكور الأثاث وإطارات الصور. لكل كيلوغرام واحد من هذا "الخشب" كان مطلوب فقط حوالي 130 ملليلترا من الدم. في الواقع، كانت أول مادة من المركبات الحيوية.

    في بداية القرن العشرين، أنتجت الشركة الأمريكية Haskell Manufacturing haskelite - خشب رقائقي مُلصق بغراء مسعور يعتمد على الألبومين البقري. تم استخدامه لصنع هياكل الطائرات والقوارب والجسور العائمة، وكذلك عناصر هياكل المباني.

    أكثر من مرة، كانت هناك أفكار لاستخدام الدم الذي يتم تصريفه من المسالخ، والذي عادة ما يتم التخلص منه أو حرقه، في إنتاج اللبنات، التي تم منح براءات الاختراع لها. لكن كل هذه الاختراعات ظلت مجهولة - فالآجر "الدموي" باهظ الثمن.

    خرسانة من دم رائد الفضاء

    من الواضح أنه لا توجد خطط لجلب الأبقار إلى الكوكب الأحمر. لذلك، بدلاً من الأبقار، سيتعين استخدام الألبومين البشري. من خلال مزج المواد السائبة، مثل الثرى القمري أو المريخي، مع البروتين من دم الإنسان، حصل العلماء البريطانيون على مركب حيوي ليس أدنى من الخرسانة. أطلقوا عليها اسم AstroCrete.

    تم إنشاء خيارين - للقمر والمريخ، بتركيز الألبومين 15 و37.5 في المئة على التوالي. تتراوح مقاومة الانضغاط من 19.5 إلى 25 ميغا باسكال، كما هو الحال في الخرسانة العادية، وفي حالة إضافة اليوريا، تصل إلى 39.7.

    الألبومين هو البروتين الأكثر وفرة في دم الإنسان. في البلازما - 40-45 غرامًا لكل لتر، يتم تجديدها بمعدل 12-25 غرامًا يوميًا. وفقًا للحسابات، فإن لترًا من الدم يكفي لـ 300 غرام من الخرسانة المركبة. إذا تبرع كل رائد فضاء بالدم مرتين في الأسبوع، فسيؤدي ذلك إلى إنتاج حوالي 2.5 كيلوغرام من المركب شهريًا. في غضون 72 أسبوعًا، يمكن بناء غرفة لمستعمر آخر.

    مع هذه التكنولوجيا، ليست هناك حاجة إلى المفاعلات الحيوية والمعدات اللازمة لإنتاج البوليمرات الاصطناعية، وبالتالي فإن استهلاك الطاقة والمياه والوقت أقل. من المهم ألا يعتمد الإنتاج على الإمدادات من الأرض. شريطة أن تعمل أنظمة دعم الحياة الأخرى بشكل طبيعي، ستكون المستعمرة قادرة على توسيع مساحة المعيشة بشكل مستقل أو استعادة ما تم تدميره.

    العناكب هي التالية

    يعتبر حرير العنكبوت بديلاً للألبومين البشري. أساس شبكة العنكبوت هو نفس البروتين الذي تنسج منه دودة القز الشرانق - الفيبروين. خصائص التصاقه ليست أسوأ من خصائص الألبومين، كما أن الجزيئات تكون قوية أيضًا بسبب روابط الهيدروجين.

    تم إرسال العناكب إلى الفضاء أكثر من مرة. أظهرت تجربة حديثة - عنكبوتان مختلفا الجنس من نوع Trichonephila clavipes على محطة الفضاء الدولية لمدة شهرين - أنهما نسجوا شبكة دون مشاكل في انعدام الجاذبية.

    ومع ذلك، فإن خيار العنكبوت أكثر صعوبة. إنهم بحاجة إلى غرف منفصلة - فسيحة بما يكفي حتى لا تتداخل مع بعضها البعض. يجب أن يتم الاعتناء بهم وتغذيتهم برقات الذباب. أيضًا، على عكس ديدان القز، يصعب تكاثر العناكب. كل شيء يذهب إلى حقيقة أنه من الضروري إنشاء نظائر اصطناعية من حرير العنكبوت على أساس البروتينات المؤتلفة.

    في مستوطنة المريخ، يمكن نظريًا تصنيع المواد الخام في مفاعل حيوي، يمكن أيضًا تصنيع الوقود الحيوي، والمواد الكيميائية، والأدوية، والأغذية، ومعالجة النفايات البشرية. لكن حتى الآن لا توجد مثل هذه المواقف العالمية، ومن الواضح أن المستوطنين الأوائل سيضطرون إلى الاعتماد بشكل أساسي على قواتهم ومواردهم المحلية.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ناشونال أكواريوم أبو ظبي، أكبر حوض مائي في الشرق الأوسط وموطن لحوالي 46000 حيوان مائي، في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 نوفمبر 2021
    افتتاح أكبر حوض مائي في الشرق الأوسط
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد كوفيد-19
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد "كوفيد-19"
    إنفوجراف... معلومات عن الجيشين السعودي والإماراتي
    معلومات عن الجيشين السعودي والإماراتي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك