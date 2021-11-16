عالم أوبئة: معدل فيروس كورونا في التحور لتجنب الاستجابة المناعية سيتباطأ

قال عالم أوبئة أمريكي إن "فيروس كورونا سيستمر على الأرجح في التحور، ولكن بسرعة أقل مما كان عليه في ‏الماضي".‏

وكتب تريفور بيدفورد، وهو الأستاذ المساعد في المعلوماتية الحيوية في قسم اللقاحات والأمراض المعدية في مركز فريد هتشينسون لأبحاث السرطان، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أمس الإثنين، إنه يتوقع حدوث طفرات جديدة لمساعدة الفيروس على الهروب من الاستجابة المناعية للجسم، لكن هذه الطفرات ستحدث بمعدل أبطأ مما كانت عليه العام الماضي 2020.

وتابع بيدفورد: "أعتقد أننا نشهد بالفعل تباطؤا بين 2020 واليوم".

We should expect this evolution to slow as SARS-CoV-2 continues to adapt to the human host, but when should we expect this? Here, I propose that we've already seen slowing between 2020 and today. 2/14 — Trevor Bedford (@trvrb) November 15, 2021

وأصبح متحور "دلتا" هو البديل الأكثر شيوعا لفيروس كورونا في العالم في غضون 9 أشهر من اكتشافه لأول مرة في الهند، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

ومتحور "دلتا" شديد العدوى، وهو نفسه طفرة من الفيروس التاجي الأصلي، لديه بالفعل سلالات متحولة، بما في ذلك سلالة تسمى "إيه واي فور بوينت 2" (AY.4.2)، الذي تم اكتشافه في 39 دولة و13 ولاية أمريكية، لكن حوالي 94 بالمئة من AY.4.2 العالمي موجود في بريطانيا، بحسب بيانات موقع "أوت بريك. إنفو" الذي يديره معهد أبحاث سكريبس الأمريكي، ويموله المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية.

وذكر موقع هيئة الصحة العامة في إنجلترا، يوم الجمعة الماضي، أنه لا يبدو حتى الآن أن سلالة "AY.4.2" أشد فتكا من متحور "دلتا"، كما أن اللقاحات تحمي منه.

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