تسجيل
13:17 GMT17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    البيض

    ابتعدوا عن البيض... دراسة تكشف خطورة الإفراط في تناوله

    © Photo / Pixabay / Ulia88
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104457/43/1044574382_0:182:1921:1262_1200x675_80_0_0_bcb538b7cf9d58cb7697b0c111216d9f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202111171050729959-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87/

    ما بين العلم والنصائح المتوارثة يجب اختيار العلم بشكل عام، خاصة عندما يتعلق الأمر بالصحة العامة، فليس كل ما نتناقله عن الجدات بشأن الأطعمة المفيدة صحيح، وآخر هذه النصائح تناول البيض.

    وجبة البيض
    © CC0 / Pixabay/Nemoelguedes
    دراسة تحذر النساء من تناول وجبة مفضلة على الإفطار... البيض والقهوة
    يعتمد الكثير من الناس على تناول البيض بشكل أساسي في أنظمتهم الغذائية خاصة الرياضيين الذين يعتبرونه بديلا طبيعيا وآمنا للحصول على كمية مناسبة من البروتين، إلا أن دراسة أثبتت خطورة تناول البيض بكميات كبيرة.

    كم بيضة يجب ان نأكل في الأسبوع

    الدراسة التي نشرتها مجلة "جاما نيتوورك" التي تصدرها "الجمعية الطبية الأمريكية توصلت إلى أن "تناول ثلاث بيضات أسبوعيّاً قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية، والوفاة المبكرة".

    وأجرى الدراسة باحثون في جامعة "نورث ويسترن" الأمريكية، وفحصوا البيانات الصحية لأكثر من 29 ألف أمريكي، متوسط أعمارهم 51.6 عاماً، وتمت متابعة حالتهم على مدار 17.5 عاماً.

    أرقام مفزعة

    وأوضحت الدراسة بأن "5400 شخص من عينة البحث تعرضوا لنوبة من الأمراض القلبية الوعائية، وأن 6132 منهم توفوا وفاة طبيعية في العقدين اللذَين تليا بدء البحث".

    وأشارت المجلة إلى أن الدراسة اعتمدت على تحليل العادات الغذائية والصحية للمشاركين الذين لم يصابوا سابقاً بأمراض القلب، وأنهم كانوا مبلغين عن كل عاداتهم الشخصية التي قد تُلحق أضرارًا بالقلب، مثل تناول الكحول أو التدخين.

    سبب خطورة البيض

    وقالت الدراسة إن السبب في النتائج التي توصلت إليها هو احتواء صفار البيض على نسبة عالية جداً من الكوليسترول، وهو ما كان له تأثير كبيرة في الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب بشكل عام.

    ولفت الباحثون في الدراسة إلى أن الإفراط في تناول البيض، خاصةً الصفار، خطير صحيا، وحذروا من تناوله "حفاظاً على صحة القلب والحماية من خطر انسداد الأوعية الدموية وتصلُّب الشرايين والإصابة بالسكتات الدماغية".

    وأكد الباحثون أن ارتفاع معدل الكوليسترول المتناوَل عن الحد الطبيعي بمعدل 300 غرام يومياً يزيد احتمال الوفاة المبكرة بنسبة 4.2%، ويزيد نسبة التعرُّض لأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 3.2%.

    وأضافوا أن كل نصف بيضة يتم استهلاكها يومياً ترتبط باحتمالات زيادة نسبة التعرُّض لأمراض القلب بنحو 1.1%، والوفاة المبكرة بنسبة 1.93%.

    وحذرت الدراسة من الإفراط في تناول البيض مع عدم ممارسة نشاط بدني، أو التدخين أو تناول الأطعمة المشبعة بالدهون، مشددة على أن هذا الأمر يؤثر بشكل كبير على عضلة القلب.

    > يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن مع سبوتنيك.

    انظر أيضا:

    لماذا يسمى البيض "الغذاء المثالي"؟
    بلدان "تبيض" وأخرى تأكل"...اليوم العالمي للبيض
    خبيرة تغذية تشرح أفضل طريقة للاستفادة من فوائد البيض
    خبيرة تغذية تعدد فوائد تجعل من البيض غذاء مثاليا... منها الفيتامينات
    حدث علمي مذهل... ولادة ذكرين بدون تخصيب للبيض
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم الآن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    قوات الشرطة الفرنسية تحاصر المخيم المؤقت للمهاجرين في غراند سينث، شمال فرنسا، 16 نوفمبر 2021
    تدفق قياسي للمهاجرين عبر المانش
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد كوفيد-19
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد "كوفيد-19"
    الانتخابات الرئاسية الليبية
    الانتخابات الرئاسية الليبية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك