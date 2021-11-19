تسجيل
06:52 GMT19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الشوفان

    الجمع بين أربعة أطعمة يمكن أن يؤدي إلى تقليل الكوليسترول في غضون أسابيع

    © Depositphotos / AllaSerebrina
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104323/03/1043230390_0:161:3068:1886_1200x675_80_0_0_21a2b157e5459c50ed7a9411cd34d6ca.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/science/202111191050746626--%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B6%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B9/

    غالبًا ما تمر مستويات الكوليسترول المرتفعة دون أن يلاحظها أحد لأنه لا تصاحبها أعراض علنية.

    لكن العواقب يمكن أن تكون أشد خطورة: فالنوبات القلبية والسكتة الدماغية مرتبطة إلى حد كبير بهذا المرض. لذلك، فإن التغذية السليمة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام أمران حاسمان لمنع المخاطر. ومع ذلك، فإن مزيجًا من أربعة أطعمة يمكن أن يقلل بشكل كبير من مستويات الكوليسترول السيئ في غضون أسابيع، حسب صحيفة إكسبرس.

    عندما يقول الناس "ارتفاع الكوليسترول"، فإنهم يقصدون وجود جزيئات دهنية في الدم يمكن تقسيمها إلى نوعين من البروتينات: البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL أو الكوليسترول "الضار") والبروتين الدهني عالي الكثافة أو "الجيد".

    لعلاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، غالبًا ما توصف الخطوة الأولى الأدوية الخافضة للدهون - الستاتينات.

    هذه الأدوية جيدة التحمل، لكنها يمكن أن تسبب آثارًا جانبية غير مرغوب فيها، ولهذا يتجنبها الكثير من الناس.

    ومع ذلك، فقد أظهرت حتى الأبحاث السابقة أن الجمع بين بعض الأطعمة له نفس تأثير الستاتين.

    لذلك وجد الدكتور سكوت هاردينغ من كينجز كوليدج وفريقه أن مزيج الشوفان واللوز وفول الصويا وستيرول النبات يقلل بشكل كبير من مستوى الكوليسترول "الضار".

    شارك في الدراسة مجموعة من 42 شخصًا يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

    تم تقسيم المشاركين بشكل عشوائي إلى ثلاث مجموعات، طُلب من كل مجموعة إجراء تغيير واحد في نظامهم الغذائي.

    المجموعة الأولى، كانت تتناول 75 جرامًا من الشوفان يوميًا، والمجموعة الأخرى - 65 جرامًا من اللوز.

    طُلب من المجموعة الثالثة ببساطة تقليل الكوليسترول واستبدال الدهون الحيوانية المشبعة بالدهون النباتية كلما أمكن ذلك.

    اتبع الدكتور مايكل موسل ، وهو أيضًا أحد المشاركين في التجربة، نظامًا غذائيًا منفصلاً طوره الدكتور ديفيد جينكينز في عام 2002.

    تضمن نظامه الغذائي أربعة أطعمة، كل منها، وفقًا لبي بي سي ، يخفض الكوليسترول بنفسه.

    يشمل النظام الغذائي المسمى PortFolio أو "المحفظة" الشوفان واللوز وفول الصويا والستيرولات النباتية. كل من هذه الأطعمة يخفض مستويات LDL بآلية مختلفة.

    يمنع الشوفان إعادة امتصاص الكوليسترول في الأمعاء وهو مفيد بشكل عام لدهون الدم، بينما يمنع فول الصويا تخليق الكوليسترول في الكبد.

    تمنع الستيرولات النباتية الكوليسترول، حيث يتم امتصاصه بشكل أسرع منه، ويحتوي اللوز بدوره على الستيرولات النباتية الطبيعية.

    تشمل المصادر الصحية للستيرولات النباتية البقوليات والزيوت النباتية والمكسرات والحبوب والبذور.

    وكان أهم نجاح أظهره الدكتور موسلي - وفقًا للباحثين، "على قدم المساواة مع استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول".

    بعد أربعة أسابيع من اتباع نظام الحمية الغذائي، انخفض إجمالي الكوليسترول لدى دكتور موسلي بنسبة 25٪ وانخفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة بنسبة 33٪.

    كما أسفرت التجارب الجماعية عن نتائج إيجابية.

    في مجموعة الشوفان، انخفض متوسط ​​كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة بنسبة 9٪، على الرغم من عدم ملاحظة أي تأثير عام في مجموعة اللوز.

    في المجموعة ذات الاستهلاك المنخفض للأطعمة المحتوية على الكوليسترول، انخفض الكوليسترول الكلي بنسبة 11٪ ، و LDL - بنسبة 13٪.

    خلص الدكتور سكوت هاردينغ إلى أن هذه سبب قوي لاتباع نظام غذائي شخصي لمكافحة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    © Sputnik
    ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الهجرة الموسمية لسرطانات البحر في جزيرة كريسماس، أستراليا 18 نوفمبر 2021
    الهجرة الحمراء... أكبر هجرة لسرطان البحر في العالم
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد كوفيد-19
    الجيش الروسي يبتكر مكملًا غذائيًا ضد "كوفيد-19"
    الانتخابات الرئاسية الليبية
    الانتخابات الرئاسية الليبية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك