مخاطر غير متوقعة من استخدام المطهرات

أظهرت دراسة جديدة أجراها علماء أستراليون من جامعة ماكواري أن استخدام المطهرات الحيوية يمكن أن يوقف عمل المضادات الحيوية ويؤدي إلى ظهور مسببات الأمراض ESKAPE المقاومة لمضادات الميكروبات.

تعتبر بكتيريا ESKAPE غير ضارة تمامًا في بيئتها الطبيعية. ومع ذلك، إذا لامس شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة هذه العوامل الممرضة، فقد يؤدي ذلك إلى أمراض تهدد الحياة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي، وتعفن الدم، والتهابات مختلفة. اليوم، تعد المضادات الحيوية من نوع أمينوغليكوزيد هي الوسيلة الأخيرة لمحاربة بكتيريا ESKAPE ، لكنها قد تفقد فعاليتها قريبًا.

في دراستهم، اختبر خبراء من أستراليا تأثير مطهر كلوريد البنزالكونيوم (BAC) على المضادات الحيوية أمينوغليكوزيد ومسببات الأمراض ESKAPE، حسب موقع ميديكال إكسبرس.

أوضحت الدكتورة فرانشيسكا شورت، رئيسة مجموعات البحث: "يعتبر BAC مطهرًا حيويًا يتم تقديره لعدم سميته وغالبًا ما يستخدم في الرعاية الصحية والزراعة والمنتجات المنزلية الشائعة مثل المناديل المضادة للبكتيريا ومطهرات الجروح وقطرات العين والأذن".

وجد الفريق أنه حتى كمية صغيرة من BAC يمكن أن تمنع عمل مضادات الميكروبات أمينوغليكوزيد، مما يمنعها من دخول الخلية البكتيرية.

"إن استخدام منتجات BAC يقلل من فعالية الأمينوغليكوزيدات ويزيد بشكل كبير من حدوث البكتيريا الجديدة المقاومة للمضادات الحيوية. إذا كنت تقوم بتنظيف منزلك فقط، فلا داعي لاستخدام مطهر المستشفى أو أي شيء يسمى "مضاد للبكتيريا. الصابون العادي ومنتجات التنظيف تزيل فعليًا جميع الجراثيم".