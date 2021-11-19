طبيب روسي يتحدث عن فيتامين يمكن أن يحيد تأثير أدوية ترقق الدم

وقال الطبيب على قناة روسيا 24 إن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ك لا تؤثر على الدم، ولكن هناك عوامل تخثر ينظمها هذا العنصر.

وفقا له، عند تناول أدوية ترقق الدم، يجب على المرء الامتناع عن الإفراط في تناول البقدونس والكزبرة والكرفس.

وحذر الطبيب من أنه "إذا أعطينا شخصًا أدوية مسيلة للدم، وأكل في نفس الوقت الفاصوليا الخضراء، وقضم البروكلي، وأكل السبانخ، فإن كل هذه المنتجات يمكنها ببساطة تحييد تأثير الأدوية".

وأوضح مياسنيكوف أن فيتامين K في حد ذاته لا يسبب تجلط الدم، ولكن يمكنه تحييد تأثير الأدوية. وخلص الطبيب إلى أن "الجلطة ناتجة عن تلك الظروف التي نعطي الأدوية ضدها - على سبيل المثال، الوارفارين ، ولكن إذا تم تحييد الوارفارين ، فسيحدث تجلط الدم".