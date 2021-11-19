مركبة مريخ تلتقط فيديو لمروحية إنجينيويتي

أصدرت وكالة الفضاء الوطنية الأمريكية مقطع فيديو للرحلة الثالثة عشرة لمروحية Ingenuity إلى المريخ. تم نشر الفيديو مع البيان على موقع الوكالة.

Ingenuity هي مروحية المريخ بقطر مروحة يبلغ حوالي متر، تم إرسالها إلى هذا الكوكب عن طريق مركبة المريخ Perseverance.

في 4 سبتمبر/أيلول، قامت شركة Ingenuity برحلتها الثالثة عشرة، والتي استغرقت 160.5 ثانية.

أصدرت وكالة ناسا الآن مقطع فيديو لهذه الرحلة، تم تصويره بالكاميرا المجهرية للمركبة الجوالة Mastcam-Z.