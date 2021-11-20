منتج "يمكنه علاج أي مرض"

الشوكولاتة تحظى بشعبية كبيرة. الرائحة الغنية والطعم الحلو للقطع التي تذوب في الفم - كل هذا يعتبر من خصائصها.

في الوقت نفسه، لديها أيضًا "سمعة سيئة" مرتبطة بالمحتوى العالي من السعرات الحرارية وخطر التسوس، ولهذا السبب يحاول الكثيرون عدم الإكثار منها. لكن الحقيقة هي أن الشوكولاتة لها العديد من الفوائد الصحية لدرجة "أنها كانت تعتبر علاجًا لجميع الأمراض". في هذه المقالة، يناقش Yahoo News Japan الفوائد الغذائية، وفوائد هذا المنتج، وكيف يجب أن يتم استهلاكه بالضبط.

مغذيات الكاكاو - المكون الرئيسي للشوكولاتة

عادة ما تصنع الشوكولاتة من حبوب الكاكاو، وهي غنية بالعناصر الغذائية مثل البوليفينول والبروتين والألياف الغذائية والثيوبرومين، وكذلك الكالسيوم والحديد والزنك والمعادن الأخرى.

حبوب الكاكاو متوازنة بشكل جيد للغاية من حيث المعادن - العناصر الغذائية التي لا ينتجها الجسم، لذلك يمكن أن يحدث النقص بسهولة. في هذا الصدد، يمكن اعتبار الكاكاو مصدرًا ممتازًا لهذه العناصر المهمة.

فوائد الشوكولاتة للصحة والجمال

تحتوي مادة البوليفينول الموجودة في الكاكاو على تأثيرات ممتازة مضادة للأكسدة وعدد من الخصائص المفيدة الأخرى: تأثير مضاد للشيخوخة (يساعد في منع الشيخوخة وإصلاح تلف الجلد)، وتأثير خافض للضغط (تمدد الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم)، وتأثير مضاد لتصلب الشرايين. وتأثير مضاد للتوتر (يقلل من إفراز هرمونات التوتر).

كيف تختار الشوكولاته المناسبة؟

كلما زادت نسبة الكاكاو في الشوكولاتة، زادت نسبة البوليفينول والمعادن التي تحتوي عليها. تُباع الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على أكثر من 90% من الكاكاو في كل مكان تقريبًا، ولكن لا يحبها الجميع بسبب مذاقها المر.

ينصح بأكل الشوكولاتة التي تحتوي على نحو 70% من الكاكاو.

بالإضافة إلى ذلك، يتم امتصاص البوليفينول بسرعة وليس له تأثير طويل المدى، لذلك من الأفضل تقسيم الشوكلاتة إلى عدة أجزاء صغيرة، بدلاً من تناولها كلها مرة واحدة.