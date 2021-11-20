ما الفحوص التي يجب إجراؤها بعد الشفاء من كورونا

قالت الطبيبة الروسية، فارفارا ريابكوفا، إنه يجب أن تصبح عدوى الفيروس التاجي المنقولة سببًا لإجراء تقييم متعمق للصحة، نظرًا لاحتمالية الإصابة بمتلازمة ما بعد الإصابة.

هكذا، يجدر التحقق من تحمل النشاط البدني لتقييم حالة الجهاز القلبي الوعائي والجهاز التنفسي. يجب أيضا فحص ضغط الدم وحالة الرئة. يمكن إعطاء صورة أكثر تفصيلاً عن الحالة الصحية من خلال نتائج الاختبارات المعملية: اختبارات الدم والبول، وتقييم حالة الكبد، والكلى (الكرياتينين)، وعلامات استمرار الاستجابة الالتهابية (البروتين التفاعلي C ، LDH) واضطرابات التمثيل الغذائي للدهون (الكوليسترول والبروتينات الدهنية المنخفضة الكثافة).

وأشارت الطبيبة أيضًا في مقابلة مع وكالة "برايم" إلى أنه في الفترة التي تلي الإصابة بفيروس كورونا، غالبًا ما "يخرج ضغط الدم عن السيطرة". يجب مراقبة ضغط الدم في المنزل لمدة ثلاثة أسابيع وقياسه وتسجيله بجهاز قياس ضغط الدم يومياً في الصباح والمساء.

وقالت: "إذا تجاوزت القيم 140/90 ملم زئبق، يجب استشارة الطبيب لاتخاذ قرار بشأن الحاجة واختيار العلاج الخافض للضغط - بعد كل شيء، كل نوبة من زيادة الضغط فوق هذه القيم تشكل عبئًا إضافيًا على القلب".

بالنسبة لأولئك الذين أصيبوا بكورونا بشدة معتدلة وما فوق، يجب تحليل D-dimer أيضًا كمؤشر على شدة عمليات تكوين الجلطة.

المرضى الذين يعانون من داء السكري أو مقدمات السكري أو عوامل الخطر المرتبطة به (فوق 35 عامًا، زيادة الوزن، أمراض القلب والأوعية الدموية) يجب أن يكونوا على دراية بالضعف المتكرر للتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم في فترة ما بعد المرض. يسمح الهيموغلوبين السكري بتقدير متوسط مستوى السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة بعد المرض.