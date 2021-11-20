طبيب روسي يعلق على "تنكر" فيروس كورونا تحت غطاء أمراض أخرى

وقال بيستريف في مقابلة مع قناة "زفيزدا" الروسية، إن الإصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال يمكن أن تظهر مؤخرًا على شكل اضطرابات معدية معوية.

علق بيستريف أيضًا على تقرير هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور" (Rospotrebnadzor) أن "فيروس كورونا لدى الأطفال بدأ يتنكر كأربعة أمراض أخرى"، مشيرا إلى أن "هذه العدوى ليس لها مظاهر متأصلة فيها فقط، وأكد أنه إذا نظرت إلى الأعراض، فيمكن توسيع قائمة مثل هذه الأمراض".

وأضاف: "الفيروس التاجي لا يملك أي أعراض خاصة به فقط. فأحيانا ارتفاع درجة الحرارة، وأحيانا حالات فقدان حاسة الشم.. إلخ. مجموعة من الأعراض الفردية والجماعية مميزة للعديد من الأمراض. أما بالنسبة للأطفال، فإن لديهم بالفعل نوعا من المظاهر المعوية خارج الرئتين في كثير من الأحيان. لذلك، يمكن إخضاع العديد من مجموعات المرض لخط مشترك ... "كوفيد-19" ليس له أعراض مرضية خاصة به".

وقال: "تتبع العديد من الأمراض عند الأطفال نمطًا مختلفًا تمامًا عن البالغين. لذلك، إذا تحدثنا عن مجموعات الأمراض التي بدأ فيروس كورونا في "التخفي" وراءها، فسأوسع هذه المجموعات. إذا كنا نتحدث عن الإنفلونزا المعوية، فكل شيء متشابه للغاية هناك. نفس الحمى والخمول وآلام العضلات والمفاصل والصداع، وبالتالي الإسهال والغثيان والقيء. إذا كنا نتحدث عن التهاب السحايا، فهناك مرة أخرى درجة حرارة وغثيان وقيء. أما التهاب الزائدة الدودية فمن الواضح أن هناك ألمًا في البطن ودرجة الحرارة مرتفعة أيضا ... نظريا كل هذه الأمراض يمكن إخضاعها لفيروس كورونا. هناك الكثير من الأمراض بحد ذاتها، ولديهم المزيد من الأعراض".