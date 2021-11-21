"الفاكهة الصغيرة"... تناولها يفيد الأمعاء والقولون وجودة النوم

كشفت دراسة جديدة من جامعة كاليفورنيا، عن "الفاكهة الصغيرة" التي يعتبر تناولها مفيدا للغاية لصحة الأمعاء، وتفعل الكثير لصحة القولون وتحسن جودة النوم ومستويات الكوليسترول والصفراء.

وبحسب ما نشره " موقع fruitnet "، فإن "فاكهة العنب ملئية بالفوائد الصحية وتساعد في أشياء مثل تحسين النوم وصحة القولون وحتى المساعدة في أعراض العلاج الكيميائي".

ووفقًا للدراسة الجديدة، يكون للعنب تأثير إيجابي على الأمعاء وكذلك على مستويات الكوليسترول وحمض الصفراء، مشيرة إلى أن الخبراء أكدوا أن صحة الأمعاء أكثر أهمية مما لا يدركه البعض، لأنها تساعد على محاربة الأمراض، علاوة على أنها تتواصل مع العقل للمساعدة في الصحة العامة لبقية الجسم.

وأضافت الدراسة، أن "العديد من الفوائد الصحية للعنب تأتي من محتواه العالي من الألياف والمواد الكيميائية النباتية، التي تسمى بمضادات الأكسدة"، مشيرة إلى أن من بينها الكاتيكين الذي يساعد في علاج الالتهابات في الجسم وتعزيز مستويات البكتيريا الجيدة في الأمعاء وتحقيق التوازن بين الجراثيم المعوية.

وحسب دراسة جامعة كاليفورنيا، "تناول المشاركون 46 غراما من مسحوق العنب يوميا، وبعد 4 أسابيع، انخفض الكوليسترول الضار بنسبة 5.9%، علاوة على زيادة تنوع ميكروبيوم أمعاء المشاركين بشكل ملحوظ".