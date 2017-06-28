بالصور...مراهق يفقد حياته بسبب رهان على دفنه حيا

وفي تفاصيل الحادث، راهن المراهق على دفنه حيا لمدة يوم كامل تحت الأرض مقابل مبلغ 130 دولارا، وبسبب الطريقة الخاطئة والمكان الخطأ الذي يعود لمعمل للغاز، حيث كانت نسبة السماد في الأرض عالية، ونسي المنظمون حفر نفق لتدفق الهواء إلى المراهق أثناء مكوثه تحت الأرض، الأمر الذي أدى إلى اختناقه، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويقول السكان المحليون "عندما تم سحب الصبي البالغ من العمر 17 عاما من تحت الأرض، كان فاقدا للوعي، ولكنه لا يزال على قيد الحياة، وتم نقله في الحال لأقرب مستشفى، إلا أنه فارق الحياة.

© Photo/ imgur.com وفاة مراهق هندي

وقال الأطباء بأن سبب الوفاة هو نقص الأوكسجين في جسم المراهق، بالإضافة إلى تشبع جسمه بالانبعاثات السامة.