امرأة طعنت زوجها بسبب سرير غير مرتب

كان الزوجان يستعدان للاحتفال بذكرى زواجهما الثلاثين في حانة أولد بانك في مدينة أولدهام، في بريطانيا. بعد أن تحضرا للخروج قررا الاسترخاء قليلا وشربا الكحول.

شربت ليزلي زجاجة من النبيذ، وغنت في الحفل، في حين اختار أنتوني البالغ من العمر 56 عاما في التمتع ببضعة لترات من البيرا.

عند وصولهما إلى المنزل قام ليسلي وأنثوني بالجدال مع بعضهما البعض. وسريعا ما تحول الجدال إلى فضيحة اعتداء وطعن. بعد أن أبدى الرجل انزعاجه بسبب السرير غير المرتب، فقدت ليزلي أعصابها وضربت زوجها عدة مرات بسكين في كتفه.

اتصلت المرأة بخدمات الطوارئ، وقالت إن من كتف زوجها ينزف الدم وأنه ليس لديها فكرة كيف تسببت في الضرر لنفسها.

عندما وصلت إلى الشرطة إلى المنزل سمعت صراخ المرأة. وعند دخولهم، وجدوا شخصا ملقى في بركة من الدم وامرأة ملقاة في غرفة الضيوف وكانت في حالة هستيرية.

أثناء التحقيق تبين أن ليزلي لديها عدد من الاضطرابات النفسية. ووفقا لمحاميها، فقد قالت إنها كثيرا ما تعرضت للهجوم من قبل زوجها، وعاشت في حالة خوف في السنوات السبع الأخيرة.