وصرح "جاي ويبستر"، الناطق باسم مشروع استكشاف المريخ في ناسا، لصحيفة ديلي بيست البريطانية:

حاليًا لا يوجد بشر على المريخ، بل يوجد مركبات فقط.

وكان أليكس جونز، مقدم البرامج الأمريكي، قد استضاف روبرت ديفيد ستييل، الناشط الحقوقي الأمريكي، في حلقة برنامجه من يوم الثلاثاء الماضي، تحدث خلالها عن مشروع تجريه ناسا على مدار 20 عامًا، تستخدم فيه أطفال مخطوفين في مهامها الفضائية، حيث قال ستييل عبر البرنامج:

نحن على يقين الآن من وجود مستعمرة على سطح كوكب المريخ مليئة بالأطفال الذين تم اختطافهم لاستخدامهم في مشروع طويل الأمد يجرى على مدار 20 عامًا، فبمجرد وصولهم إلى سطح الكوكب الأحمر لا يصبح أمامهم خيارات سوى أن يصبحوا عبيدا.

في سياق آخر، تحدث ممثلون عن وكالة "ناسا" عن احتمالية حزينة لمستقبل البشر بسبب التغيرات المناخية، ويتوقع العلماء أن تبدأ في المستقبل القريب أمطار مستمرة في أنحاء مختلفة من العالم، ويؤيد هذا التوقع دراسات أجريت خلال الـ 40 سنة الماضية، والتي وفقا لها ستزداد وتيرة الأمطار بشكل كبير في بعض البلدان.