فيديو جديد لغادة عبد الرزاق بعد الفيديو "الفاضح" الأخير

وحصد الفيديو في وقت قصير آلاف المشاهدات، حيث يظهر الفيديو تجول الفنانة مع عائلتها في أسواق المالديف أثناء التبضع.

😂😂😂😂#thankyou #ghada👏👏👏👏 Публикация от Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) Июл 1 2017 в 4:54 PDT

وفي وقت سابق، أعلنت الممثلة في تسجيل صوتي لها حول مقطع الفيديو الذي وصفه رواد التواصل الاجتماعي "بالفاضح"، إن "مقطع الفيديو غير حقيقي و"مفبرك"، وأنها اعتادت مثل هذه الحيل وأنها ليست مستاءة ولا مهتمة بالضجة التي أثيرت حول هذا المقطع الذي شددت على كونه مزيف".

وكانت ضجة إعلامية قد أثيرت مؤخرا بعد ظهور الفنانة المصرية غادة عبد الرازق في مقطع فيديو ظهرت فيه أجزاء من جسدها، والتزمت الفنانة الصمت قبل أن توضح حقيقته أخيرا.