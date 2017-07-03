بالصور والفيديو...أمريكية تخاطر بحياتها لتحطيم الأرقام القياسية في الوزن الزائد

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، تزن بوبي دجو ويستلي، البالغة من العمر 43 عاما من بنسلفانيا، حوالي 250 كغ ولا تريد التخلي عن حلمها على الرغم من وجود خطر الموت. وهذه الامرأة تنوي تسجيل رقم قياسي في عرض الورك، والرقم القياسي الآن يبلغ 251 سم.

وتقول بوبي: " — الفخذين- هذا ما يجعلني فريدة من نوعي. وبفضلهن، أنا كما أنا الآن. وعندما أدركت أن الرجال يعجبون بي حتى وأنا على هذه الحالة استغربت، استغربت. إنني أتلقى الكثير من العروض بالزواج من المعجبين.

ووفقا للمنشور، تعرض بوبي جو نفسها لأخذ الصور مقابل ألفي دولار في الساعة.