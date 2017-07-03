لاجئة سورية أنهت المدرسة في روسيا بتفوق

وقالت المتحدثة باسم وزارة التعليم لوكالة "سبوتنيك": "حصلت اللاجئة السورية إيمان حسون، هذا العام على ميدالية ذهبية وتخرجت من المدرسة رقم 44 والجدير بالذكر أن إيمان كانت الخريجة الوحيدة من المدرسة، لأنها الطالبة الوحيدة في صف الحادي عشر".

ووفقا للفتاة نفسها، فإن والدتها مواطنة روسية من مدينة تشيتا وقد تعرفت على والدها عندما كانا يدرسان في مدينة إيركوتسك. ثم تزوجا وانتقلا للعيش في سوريا. وعاشت إيمان حسون في إدلب. وقد وصلت إلى تشيتا مع والديها وأختها الصغرى في صيف عام 2015.

وكان من الصعب على الفتاة، بعدما أتت إلى روسيا مبتعدة عن الحرب، تهجئة الكلمات باللغة الروسية، ولكن بعد سنتين من التدريب في مدينة تشيتا، كانت قادرة على اجتياز الامتحان الرسمي الموحد في اللغة الروسية وحصلت على درجة 91 من 100.

قالت الفتاة: "كانت المادة الأكثر صعوبة في المدرسة بالنسبة لي هي مادة اللغة الروسية. وقد تعلمت الكتابة من الصفر…أيضا، استغرقت وقتا طويلا جدا لفهم ما هي مادة الدراسات الاجتماعية، ففي سوريا لم يكن لدينا مثل هذه المادة في المدرسة".

وأضافت المتحدثة باسم الوزارة لوكالتنا، أن الفتاة تتكلم الآن بطلاقة باللغة الروسية. أما إيمان فتقول إن لديها وطنين هما روسيا وسوريا، وتأمل أن تعود يوما إلى مدينتها إدلب.