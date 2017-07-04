بالصور: "إنها غير حقيقية"...عارضة أزياء سودانية بهرت العالم بمظهرها

بحسب ما نقلته وكالة "نيوز هاب"، تعيش العارضة ديوكي دريو في جنوب السودان. يدعون دريو هناك بالزهرة السودانية وقد انشهرت بعد اشتراكها في برنامج العارضة المثالية لأستراليا "أوستاليا نيكست توب موديل". طبعا خلال التصوير لم ينتبه أحد أنها تشبه اللعبة، لكن الصورة التي نشرتها دريو على إنستغرام كانت مثالية إلى حد أن الناس صاروا يحسبون بأنها غير حقيقية وبأنها صورة لعبة.

Ready for today… @betawards ❤ Make sure you catch the whole BET experience with me on @betplayapp xx Публикация от Duckie Thot (@duckieofficial) Июн 25 2017 в 11:44 PDT

وكتب أحد المشتركين تعليقا على الصورة-"أنا بالفعل حسبت أنك لعبة باربي". كتب مشترك آخر "لم اتمعن بالنظر على الصورة لأنني اعتقدت إنها صورة لعبة". والكثير من المجلات العالمية ك"غلاموروس" و"أللوغ" كتبت مقالة عن المظهر المثالي لهذه الفتاة. والعديد من المشتركات قمن بشكرها لأنها أرتهن كيف يمكن للمأة أن تكون واثقة من نفسها حتى وإن كانت ذات البشرة السوداء الغامقة جدا.

من المذهل أن النساء في السودان ليس فقط مشهورة بأبعاد الجسد المثالية، لكنهن بالإضافة إلى ذلك ينتبهن جيدا إلى مظهرهن الخارجي. ويهتمون بشدة للعطورات فمقارنة بالدول الأفريقية الأخرى لديهن مذاقات مختلفة والكثيرة للروائح العطرة.

Forever my bestie 👯 You've been my rider since the start. I ❤ you best friend, you a forever tinggg @__kuiy Публикация от Duckie Thot (@duckieofficial) Июн 9 2017 в 8:31 PDT