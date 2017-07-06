فيديو مروع يوثق لحظة مقتل عروس يوم زفافها

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل الحادث الذي وقع في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي راح ضحيته الطيار وثلاثة ركاب، إلا أن مقطع الفيديو تم نشره، يوم أمس الأربعاء.

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قررت الشابة روزيمير دي ناسيمينتو سيلفا مفاجأة خطيبها، بالهبوط في حفل الزفاف من السماء، من طائرة هليكوبتر "روبنسون 44"، برفقة شقيقها سيلفانو والمصورة كريستينا نيفيز الحامل في شهرها السادس، بالإضافة لقائد الطائرة بينيرو.

وتجمع نحو 300 شخص في الحفل، عدد قليل من الضيوف كانوا ينتظروا الطائرة لعلمهم المسبق بالمفاجأة التي أعدتها العروس، وأثار تأخر وصل الطائرة القلق لدى الضيوف، ليتبين لهم فيما بعد أن الطائرة تحطمت على بعد كيلومتر واحد من مكان الزفاف.

وعثر في مكان الحادث الهاتف النقال للمصورة نيفيز الذي وثق لحظات سقوط الطائرة، أذ يظهر مقطع الفيديو الفرح لدى ركاب الطائرة ومن ثم سقوطها، بسبب الضباب وفقا لما أدلى به المحققون.