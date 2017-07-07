بعد الفيديو الفاضح...ابنة غادة عبد الرزاق تخرج عن صمتها (فيديو+صور)

حيث قامت روتانا بتهنئة أمها الفنانة غادة عبد الرزاق بمناسبة عيد ميلادها، ووجهت العديد من الرسائل في خضم حديثها.

Публикация от Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) Июл 5 2017 в 12:33 PDT

كما نشرت ابنة الفنانة صورة على حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام" تجمعها بوالدتها، وعلقت عليها، قائلة "الكلمات لا يمكن أن تعبر عن مدى امتناني لك، فهي لا تكفي ولن توفيكِ حقكِ، على كل ما فعلتيه لأجلي طوال هذه الأعوام".

وأضافت "أحبك جدا يا أمي أكثر مما يمكن أن تتخيلي، فقد كنت دائما السند والداعم الأقوى بالنسبة لي، ولهذا لن أكون قادرة على شكرك أو أجد ما يوفيك، كل عام وأنت بخير يا أفضل أم في العالم، ويا أجمل امرأة رأتها عيني".

❤️❤️❤️❤️❤️🙈 Публикация от Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) Июл 5 2017 в 12:27 PDT

كما شاركت غادة عبد الرزاق جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي صوراً من المناسبة التي جمعتها بأصدقائها وابنتها.