صينية تطعم زوجها عن طريق فمها لمدة 4 سنوات

© REUTERS. REGIS DUVIGNAU روبوت صيني يثبت كفاءة كبيرة في صناعة الـ "نودلز"

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن سيدة تدعى بنغبو، من مدينة صينية، أثبتت إخلاصها لزوجها بالدليل القاطع بعد أن ظلت طيلة 4 سنوات تطعم زوجها المريض بوضع الطعام في فمها ثم تمريره إلى فمه، وذلك حرصا منها على إبقائه على قيد الحياة.

وكان الزوج قد تعرض إلى حادث سير نتج عنه إصابته بالشلل التام فضلا عن فقدانه القدرة على بلع الطعام، فلم يعد أمام زوجته سوى أن تقوم بمضغ احتياجات زوجها من الطعام ثم تضع في فمها، ثم تتبع كل مضغة بقليل من الماء لدفع الطعام إلى داخل قناته الهضمية، بعدها تحرك رأسه بحيث تتأكد من مرور الطعام في مساره الصحيح.

وظلت الزوجة المخلصة مواظبة على عملها هذا ثلاث مرات يوميا طيلة أربع سنوات، ولازالت مستمرة، وصرحت للصحفيين بأن كل ما تتمناه هو أن يتعافى زوجها مرة أخرى لتستطيع التحدث إليه، وأنها لن تفقد الأمل في ذلك.