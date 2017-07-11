بالفيديو...معاناة امرأة بفقاعات وخرطومي فيل

تعاني دوان، من مرض الورم العصبي الليفي من النوع الأول، وهو ما سبب لها تضخم جلدها، لاسيما الجانب الأيسر من وجهها وتشكل خدها وأنفها بما يشبه خرطومي الفيل منسدلين لبطنها.

ولا تظهر عين دوان من جانب وجهها عدا واحدة، بعدما بدأ المرض وهو من الأورام الحميدة، بالتفاقم والتضخم أكثر بجسدها حتى ظهرت بيديها وساقيها انتفاخات تشبه فقاعات الصابون، ولم تتلقى العناية الصحية اللازمة.

وقالت دوان:" كنت متزوجة مرتين"، زواجها الأول انتهى بالطلاق، وزوجها الثاني توفى، وليس لديها أطفال، وتعيش منذ عشرة سنوات لوحدها.

لا تعمل دوان، وتحصل على معاش قدره 800 يوان فقط (حوالي 115 دولار)، هذا المال لا يكفي لعلاجها، لذلك ناشدت الغرباء من أجل جمع التبرعات لإجراء عملية جراحية لإزالة الأورام، والعودة لحياتها الطبيعة.