مغنية أمريكية شهيرة تخطف ابنها من زوجها القطري

قالت جاكسون أنها تحب لندن وتحبذ البقاء للعيش في المدينة، لكن المصورين رأوها في مطار نيويورك مع ولدها الذي يبلغ من العمر خمسة أشهر واسمه عيسى مانع.

وأكد موقع "kp.ru". أن الانفصال أثر عليها، حيث خلعت الحجاب وبدأت تلبس كالأوروبيين مجددا، حيث تبدو وكأنها حزينة جدا.

ويذكر أن، جانيت جاكسون البالغة من العمر 50 عاما، ولدت ابنا في يناير/كانون الثاني من هذا العام وأطلقت عليه اسم عيسى. ولكن بعد وقت قصير من ولادة الطفل قد انفصلت عن زوجها القانوني وسام المانع وهو رجل أعمال قطري.

وادعت المغنية أنهما انفصلا بسلام وسيبقان أصدقاء وسيحاولان تربية الطفل الذي انتظراه بشوق.

ومع ذلك، فإنه سرعان ما اتضح أن الأمر ليس بكل هذه البساطة. فلم يقبل زوجها بأنها تريد الحصول على الحضانة الكاملة للطفل. لذلك سيقاتل زوج جانيت في المحكمة للحصول على الحضانة المشتركة لولده. وتقول الصحف أن العلاقة بين جانيت وزوجها السابق متوترة الآن فيبدو أن جانيت نفسها لاتريد رؤية وسام مرة أخرى.