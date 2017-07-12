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14:06 12 يوليو/ تموز 2017
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    جسر جيفوبيسني على نهر موسكو في شمال غرب العاصمة

    بالصور...موسكو تتصدر قائمة المدن الروسية الأكثر راحة

    © Sputnik. Anton Denisov
    مجتمع
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    ذكرت صحيفة "إزفيستيا" في إشارة إلى دراسة مشتركة لوكالة الإسكان والاقراض العقاري "ستريلكا"، أن مدينة موسكو دخلت قائمة "المدن الروسية الأكثر راحة".

    بنيت الدراسة على معطيات مؤشر نوعية البيئة الحضرية في مختلف مدن روسيا، منها: موسكو، سان بطرسبورغ، قازان، نيجني نوفغورود، يكاترينبورغ، كراسنويارسك، روستوف نا دونو، نوفوسيبرسك، فورونيج، تشيليابنسك.

    ولم تدخل القائمة مدينة فولغوغراد، التي حصلت على أدنى درجات  في جميع بنود مؤشرات الدراسة (الإجمالي من الدرجات 32 %). بينما حصلت مدينة موسكو على (الإجمالي 73%) من الدرجات.

    وبهذا أصبحت موسكو المدينة الوحيدة، وفقا للمحللين، "حيث يقوم العمل على توفير ظروف معيشية مريحة  للسكان".

    • جسر بطرس الأكبر في مدينة سان بطرسبورغ
      جسر "بطرس الأكبر" في مدينة سان بطرسبورغ
      © Sputnik. Alexei Danichev
    • مشهد يطل على شارع باومانا بمدينة قازان بجمهورية تتارستان، روسيا
      مشهد يطل على شارع باومانا بمدينة قازان بجمهورية تتارستان، روسيا
      © Sputnik. Roman Kruchinin
    • وسط مدينة نيجني نوفغورود، روسيا
      وسط مدينة نيجني نوفغورود، روسيا
      © Sputnik. Varvara Gert'e
    • مشهد لمدينة يكاتيرينبورغ من نافذة البرج التجاري فيسوتسكي، روسيا
      مشهد لمدينة يكاتيرينبورغ من نافذة البرج التجاري "فيسوتسكي"، روسيا
      © Sputnik. Konstantin Chalabov
    • مبنى لمحطة قطار في كراسنويارسك، روسيا
      مبنى لمحطة قطار في كراسنويارسك، روسيا
      © Sputnik. Vitaliy Bezrukih
    • مشهد يطل على المركز التجاري ريفرسايد-دون على ضفة نهر الدون في مدينة روستوف نا دونو، روسيا
      مشهد يطل على المركز التجاري "ريفرسايد-دون" على ضفة نهر الدون في مدينة روستوف نا دونو، روسيا
      © Sputnik. Aleksandr Pogotov
    • مشهد يطل على جسر لسكة حديد يمر فوق نهر أوب في نوفوسيبيرسك، روسيا
      مشهد يطل على جسر لسكة حديد يمر فوق نهر أوب في نوفوسيبيرسك، روسيا
      © Sputnik. Alexandr Kryazhev
    • ساحة كولتسوفسكي في فورونيج، روسيا
      ساحة "كولتسوفسكي" في فورونيج، روسيا
      © Sputnik. Alexey Sazonov
    • صورة بانوراما لمدينة تشيليابينسك، روسيا
      صورة "بانوراما" لمدينة تشيليابينسك، روسيا
      © Fotolia/ Zenebio
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    © Sputnik. Alexei Danichev
    جسر "بطرس الأكبر" في مدينة سان بطرسبورغ

    وجاء في المركز الثاني والثالث — سانت بطرسبورغ (65%) وقازان (51%). وقد تجاوزت هذه المدن موسكو في مؤشر "الفئة الاجتماعية والترفيهية": حيث قدرت في سانت بطرسبورغ بنسبة 76%، وفي قازان بنسبة 72%، في حين أن موسكو قدرت هذه الفئة بنسبة 58%. أما على صعيد جميع النقاط الأخرى، أظهرت العاصمة أفضل النتائج.

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