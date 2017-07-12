بالصور...موسكو تتصدر قائمة المدن الروسية الأكثر راحة

بنيت الدراسة على معطيات مؤشر نوعية البيئة الحضرية في مختلف مدن روسيا، منها: موسكو، سان بطرسبورغ، قازان، نيجني نوفغورود، يكاترينبورغ، كراسنويارسك، روستوف نا دونو، نوفوسيبرسك، فورونيج، تشيليابنسك.

ولم تدخل القائمة مدينة فولغوغراد، التي حصلت على أدنى درجات في جميع بنود مؤشرات الدراسة (الإجمالي من الدرجات 32 %). بينما حصلت مدينة موسكو على (الإجمالي 73%) من الدرجات.

وبهذا أصبحت موسكو المدينة الوحيدة، وفقا للمحللين، "حيث يقوم العمل على توفير ظروف معيشية مريحة للسكان".

جسر "بطرس الأكبر" في مدينة سان بطرسبورغ © Sputnik. Alexei Danichev

مشهد يطل على شارع باومانا بمدينة قازان بجمهورية تتارستان، روسيا © Sputnik. Roman Kruchinin

وسط مدينة نيجني نوفغورود، روسيا © Sputnik. Varvara Gert'e

مشهد لمدينة يكاتيرينبورغ من نافذة البرج التجاري "فيسوتسكي"، روسيا © Sputnik. Konstantin Chalabov

مبنى لمحطة قطار في كراسنويارسك، روسيا © Sputnik. Vitaliy Bezrukih

مشهد يطل على المركز التجاري "ريفرسايد-دون" على ضفة نهر الدون في مدينة روستوف نا دونو، روسيا © Sputnik. Aleksandr Pogotov

مشهد يطل على جسر لسكة حديد يمر فوق نهر أوب في نوفوسيبيرسك، روسيا © Sputnik. Alexandr Kryazhev

ساحة "كولتسوفسكي" في فورونيج، روسيا © Sputnik. Alexey Sazonov

صورة "بانوراما" لمدينة تشيليابينسك، روسيا © Fotolia/ Zenebio 1 / 9 © Sputnik. Alexei Danichev جسر "بطرس الأكبر" في مدينة سان بطرسبورغ

وجاء في المركز الثاني والثالث — سانت بطرسبورغ (65%) وقازان (51%). وقد تجاوزت هذه المدن موسكو في مؤشر "الفئة الاجتماعية والترفيهية": حيث قدرت في سانت بطرسبورغ بنسبة 76%، وفي قازان بنسبة 72%، في حين أن موسكو قدرت هذه الفئة بنسبة 58%. أما على صعيد جميع النقاط الأخرى، أظهرت العاصمة أفضل النتائج.