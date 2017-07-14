اعتقال مراهق يصب المواد الحارقة على وجوه ضحاياه

وقالت شرطة العاصمة إن أحد الضحايا كان يركب دراجة عندما توقف مهاجمان يركبان دراجة أخرى بالقرب منه وألقيا مادة حارقة على وجهه. وقام أحد المهاجمين بعد ذلك بسرقة الدراجة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وجرى استدعاء الشرطة يوم أمس الخميس، والذي أعقبه أربع هجمات أخرى خلال الساعة والنصف التاليين في منطقة شرق لندن. وقالت الشرطة إنها تتعامل مع الحوادث على أنها مرتبطة.

وذكر ضباط أنهم يواصلون التحقيق لكنهم اعتقلوا شابا.

وقالت الشرطة "اعتقل شاب في سن المراهقة للاشتباه في تسببه في أذى جسدي جسيم بالإضافة للسرقة. وهو محتجز حاليا في مركز شرطة بشرق لندن".