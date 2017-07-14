كتاب جديد يكشف عدد العشيقات الإجمالي لملك إسبانيا

وجاء في الكتاب، أن الملك الحالي (79 عاما)، كان على هوس شديد بالعلاقات الحميمة، وأضاف إلى أن مجمل العلاقات التي أقامها بلغ أكثر من 5000 علاقة، وقد حاول أيضا ضم الأميرة دينا إلى لائحته.

وأكد الكاتب أن الملك التقى بين العامين 2005 و2014 أي حين كان عمره يراوح بين 67 و76 عاماً أكثر من 191 امرأة.

وأضاف أن الملكة فاجأته ذات يوم في وضعية حرجة مع ممثلة تدعى سارة مونتييل.

والجدير بالذكر أنه تم انتشار إشاعات تفيد بأن المخابرات الإسبانية دفعت أموالا طائلة لملكة جمال إسبانيا برابرا راي، لكي تكتفي بالصمت عن علاقتها مع الملك الحالي.