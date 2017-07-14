قلع أطول سن في العالم لطالب في الهند(صورة)

أفادت الصحيفة، أن أطباء الأسنان في الهند أزالوا أطول سن في العالم للطالب أورفيل باتيل البالغ من العمر 18 عاما وبلغ طول السن 3.67 سم. وبهذا حطم الرقم القياسي المسجل في كتاب غينيس.

Student who was too embarrassed to smile due to his massive protruding tooth has it removed by dentists https://t.co/GAVa197mo8 pic.twitter.com/y39TS0l5Cd — Daily Mail Online (@MailOnline) July 13, 2017

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وتفيد التقارير أن السن أزيل في شهر فبراير/شباط الماضي، لكنه دخل سجل غينيس فقط هذا الأسبوع.