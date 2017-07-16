أم تتجرد من كل مشاعر الأمومة وتخنق طفلتها من أجل عشيقها

واشترك بهذه الجريمة الوحشية ماثيو عشيق الأم كيلي ، بلصق فم الفتاة ولفها ببطانية لكي لا تتحرك أثناء وجودهم معاً، ونتيجة لهذا العمل البشع فارقت الطفلة الحياة.

© REUTERS/ HANDOUT الاشتباه في انتحار مغني أمريكي شهير

وصرحت الشرطة بأن "في العادة تعتني الجدة بحفيدتها ولكنهما منعاها في الفترة الأخيرة من رؤية الطفلة".

بدورها قالت الجدة" إن الطفلة كانت مرحة ومبتهجة"، وعدا الطفلة يوجد طفلان آخران اللذان تم سحبهما من قبل هيئة الوصاية.

ويواجه المدانان عقوبة السجن مدى الحياة بعدما عثرت الشرطة على آثار كدمات وجروح في جسد الطفلة تدل على ضرب الطفلة باستمرار ومعاملتها بقسوة.