الشرطة السعودية تعاقب خلود وتنورتها

استوجبت شرطة العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، فتاة سعودية ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بملابس "غير محتشمة"؛ وعقب الاستجواب، أحالت الشرطة أوراق الفتاة إلى النيابة.

© AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE قصة تنورة خلود التي قلبت السعودية

القاهرة — سبوتنيك. وكانت مواقع التواصل تداولت صوراً لفتاة سعودية تتجول داخل القرية التراثية بمركز "أشيقر"، التابع لمحافظة "شقراء" غربي العاصمة الرياض، وقالت إنها تدعى خلود، وهي صاحبة حساب "خلود موديل".

ونقلت صحيفة "عكاظ"، عن الناطق باسم شرطة العاصمة العقيد فواز الميمان، أن الأجهزة المختصة، رصدت عدة مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت امرأة تتجول في المركز المذكور، وكانت ترتدي ملابس "غير محتشمة".

وأضاف الميمان "بناء عليه، ووفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، تم تحديد هويتها، وبعد استجوابها أقرت بزيارة القرية برفقة محرمها (أخ — أب — إبن)، وأن المواقع نشرت المقاطع، دون علمها.

يشار إلى أن السعودية تطبق نظام اجتماعي محافظ جداً، ولا تسمح بظهور النساء في الشارع والأماكن العامة، بدون غطاء رأس وثوب فضفاض قاتم اللون، لا يظهر تفاصيل الجسد؛ كما تمنع النساء من قيادة السيارات، ولا تسمح لهن الركوب في سيارات الأجرة (التاكسي)، بدون محرم.