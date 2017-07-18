أردوغان على خطى أتاتورك

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، عن منهج مدرسي جديد يستبعد نظرية داروين للتطور مما يعزز مخاوف المعارضة من أن الرئيس رجب طيب أردوغان يسعى لتقويض الدعائم العلمانية للجمهورية التركية.

© REUTERS/ HANDOUT أردوغان يتوجه بجولة خليجية لحل الأزمة القطرية

ووصف محمد باليك نقيب المعلمين التغييرات بأنها خطوة كبيرة في الاتجاه الخطأ بالنسبة للمدارس التركية ومحاولة لتجنب تربية "أجيال تطرح أسئلة". بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال وزير التعليم عصمت يلمظ، إن العناصر الرئيسية في التطور موجودة بالفعل في منهج العلوم لكنه أوضح أنه لن يرد ذكر لنظرية داروين الشهيرة حتى المرحلة الجامعية.

وقال يلمظ في مؤتمر صحفي، "هذا بسبب أنها فوق مستوى الطلاب" مشيرا إلى أن النظرية ليست جزءا من المناهج المدرسية.

كان أردوغان الذي يتهمه منتقدون بسحق الحريات الديمقراطية بعشرات الآلاف من الاعتقالات وحملة على الإعلام منذ محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي قد تحدث في الماضي عن تنشئة "جيل ورع".

ويعتقد الأتراك الليبراليون أن أردوغان يسعى لتقويض مبادئ مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة الذي كان يؤمن بضرورة خلو التعليم من التعاليم الدينية.

لكن يلمظ قال، اليوم الثلاثاء، إن المنهج الدراسي الجديد لم يحذف أي شيء عن أتاتورك أو إنجازاته.