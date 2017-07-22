بالصور...مسابقة لكبار السن بلباس البحر في الصين

شارك أكثر من 400 امرأة ورجل تخطوا الخامسة والخمسين من العمر في مسابقة بلباس البحر، اليوم السبت، 22 يوليو/تموز وهو حدث سنوي تنظمه مدينة تيانجين في شمال الصين.

وتنظم جمعية خه تونغ لرعاية كبار السن المسابقة للعام الثالث وتهدف لنشر نظرة ايجابية تجاه الحياة والتقدم في السن. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© REUTERS/ DAMIR SAGOLJ مشاركات في مسابقة لكبار السن بلباس البحر في الصين

ووزع المحكمون في المسابقة نحو مئة جائزة على المشاركين الذين تهادوا بملابس البحر في المياه وعلى الرمال وذلك وفق معايير من بينها المظهر والابتسامة والإيماءات.

© REUTERS/ DAMIR SAGOLJ مشاركة في مسابقة لكبار السن بلباس البحر في الصين

© REUTERS/ DAMIR SAGOLJ مشاركات في مسابقة لكبار السن بلباس البحر في الصين

وكانت أكبر المشاركات سنا ما جينغ (78 عاما) التي تعافت من مرض السرطان وارتدت لباس بحر من قطعتين أزرق اللون.