بالفيديو...اعتقال فتاة بعد أن صورت فيديو لايف عن قتل شقيقتها

اعتقلت الشرطة، اليوم الجمعة، فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، في ولاية كاليفورنيا، للاشتباه في التسبب في حادث تحطم مريع قتل شقيقتها القاصرة، بعد بث الحادث لايف على إنستغرام.

ذكرت وكالة "أسوشييتد برس"، أنه جرى اعتقال أوبدوليا سانشيز، اليوم الجمعة، للاشتباه في القيادة تحت تأثير الكحول وقتل راكبة بعد حادث حصل شمال مدينة لوس أنجلوس.

وقالت السلطات إن سانشيز كانت تقود السيارة تحت تأثير الكحول، اليوم الجمعة، مع اثنين من القاصرين في المقعد الخلفي. عندما انحرفت السيارة عن الطريق، وفقدت سانشيز السيطرة على السيارة، مما تسبب في اصطدامها بسياج الأسلاك وانقلابها في أحد الحقول.

وذكرت سانشيز في بداية الفيديو لايف على إنستغرام، أنها كانت تصور نفسها وهي تغني وتقود السيارة، وقامت سانشيز بعد الحادث، بتصوير جثة شقيقتها، وفي الوقت نفسه كانت تتحدث إلى الكاميرا.

وأضافت سانشيز "أنا أحب أختي بشدة، حتى الموت. اللعنة على كل شيء. نحن على وشك الموت. وأضافت، "هذا هو آخر شيء كنت أريد أن يحدث معنا ولكن هذا ما قد حصل".

وقالت "جاكلين، أرجوكي استيقظي! لم أكن أريد قتل أختي، وأنا أعلم أنني ذاهبة إلى السجن لمدى الحياة…أحبك أرقدي بسلام، حبيبتي ".

وتابعت سانشيز مرارا وتكرارا بطلب من أختها أن تستيقظ، وقالت إنها لا لم تكن تريد قتلها.

وتحتجز الشرطة سانشيز الآن في سجن مقاطعة ميرسيد.