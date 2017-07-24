فتاة ألمانية تطلب النجاة من "داعش"

عثر الجيش العراقي في الموصل على فتاة قاصرة من ألمانيا تدعى ليندا وينزيل، وقد هربت من منزلها في مدينة بولسنيتز، ولاية سكسونيا، وانضمت إلى تنظيم "داعش"، وفقا لفوكس أون لاين.

وتحتجز الفتاة حاليا في السجن العراقي، وتقول، إنها تابت عن ما قامت به، وتريد حقا أن ترى عائلتها.

© Photo/ Ministry of Defence of the Russian Federation الأركان الروسية: الجيش السوري حرر 55 بلدة في محافظة حلب من داعش منذ 1 يونيو

"وقالت للصحفيين الألمان، "أريد الهروب من الحرب ومن الأسلحة ومن هذا الضجيج بأقصى سرعة.

ويلاحظ أن ليندا تطلب تسليمها إلى ألمانيا، وتعرب عن استعدادها للتعاون مع لجنة التحقيق. ووفقا للصحيفة، أصيبت الفتاة في الفخذ الأيسر والركبة اليمنى في العراق.

وكانت الفتاة الألمانية قد هربت من المنزل في الصيف الماضي. وعبرت الحدود السورية عن طريق تركيا. وتعتقد الشرطة أن الفتاة أحبت رجلا مسلما، تعرفت عليه عبر شبكة التواصل الاجتماعي، وهو الذي أقنعها بالانضمام إلى المتطرفين.