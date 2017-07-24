فتاة ألمانية تطلب النجاة من "داعش"

وتحتجز الفتاة حاليا في السجن العراقي، وتقول، إنها تابت عن ما قامت به، وتريد حقا أن ترى عائلتها.
"وقالت للصحفيين الألمان، "أريد الهروب من الحرب ومن الأسلحة ومن هذا الضجيج بأقصى سرعة.
ويلاحظ أن ليندا تطلب تسليمها إلى ألمانيا، وتعرب عن استعدادها للتعاون مع لجنة التحقيق. ووفقا للصحيفة، أصيبت الفتاة في الفخذ الأيسر والركبة اليمنى في العراق.
وكانت الفتاة الألمانية قد هربت من المنزل في الصيف الماضي. وعبرت الحدود السورية عن طريق تركيا. وتعتقد الشرطة أن الفتاة أحبت رجلا مسلما، تعرفت عليه عبر شبكة التواصل الاجتماعي، وهو الذي أقنعها بالانضمام إلى المتطرفين.
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