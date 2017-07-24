بالفيديو...الممثل قصي خولي يعبر عن حبه لبلده بأغنية

شارك الممثل السوري قصي خولي، مقطع فيديو لمقابلته مع المتابعين لصفحته الرسمية على "الإنستغرام"، وجه من خلاله رسالة إلى سوريا قال فيها: يا عيوني يا سوريا، أنا بلا سوريا ما بسوى شي". وكتب خولي تعليقا على الفيديو بكلمات أغنية "هويتي" للنجم ناصيف زيتون، والتي تقول في مطلعها: سوريتي هويتي وهج الشمس بيتي، والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي…والسوري وقت بيخلق باسمه المجد بينطق…بسوريا بيتعلق هي أمه الحنونة…سوري وقت بيرفع إيده جبال بتركع…كف السما جبيني وحب بلادي ديني".