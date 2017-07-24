بالفيديو...الممثل قصي خولي يعبر عن حبه لبلده بأغنية

شارك الممثل السوري قصي خولي، مقطع فيديو لمقابلته مع المتابعين لصفحته الرسمية على "الإنستغرام"، وجه من خلاله رسالة إلى سوريا قال فيها: يا عيوني يا سوريا، أنا بلا سوريا ما بسوى شي". وكتب خولي تعليقا على الفيديو بكلمات أغنية "هويتي" للنجم ناصيف زيتون، والتي تقول في مطلعها: سوريتي هويتي وهج الشمس بيتي، والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي…والسوري وقت بيخلق باسمه المجد بينطق…بسوريا بيتعلق هي أمه الحنونة…سوري وقت بيرفع إيده جبال بتركع…كف السما جبيني وحب بلادي ديني".
🇸🇾🇸🇾🇸🇾 سوريتي هويتي وهج الشمس بيتي والغيم اللي بيروي الأرض شربان رجوليتي والسوري وقت بيخلق بإسمه المجد بينطق بسوريا بيتعلق هي إمه الحنونة ………………………………. سوري وقت بيرفع إيده جبال بتركع والنجمة لبكرى بتطلع بذاكرته مدفونة كف السما جبيني وحب بلادي ديني أنا شرفي بيكفيني بالسوري سموني ……………………………… السوري ما بيتهدد نصره فجر مأكد واجبنا نتوحد لما بشدة تكوني عالنخوة منتربى من الموت ما منتخبى لرجال بقوة قلبها مش بسيوف المسنونة ………………………………. سُورِيَّتَيْ هُوِيّتِي وَهَجَ الشَمْس بَيْتَيْيَ وَالغَيْم اللَيّ بيروي الأَرْض شربان رُجُولِيّتِي وَالسُورِيّ وَقْت بيخلق بإسمه المَجْد بينطق بِسُورِيا بيتعلق هِيَ إمه الحنونة Repost from @rasha_khaulya using @RepostRegramApp — @kosaikhaulii لقاء نجمنا الرائع ملك الابداع والتميز 14/3/2016 الله يحمي سوريا الغالية ونجمنا المبدع خير سفير لبلده الحبيبة سوريا 👍🏻👌🏻😍💕💐.. #ملك_الدراما_العربية #ملك_الاخلاق_والتواضع#ملك_الابداع #ملك_التميز#خديوي_الدراما_العربية#قصي_خولي_سفير_الانسانية #قصي_خوليkosai_khauli# #kosaikhaulii ##الخديوي_قصي👑 #الجيش_المليوني_الخولي #خوليين_مشتاقيين #khaulieen_arabcasting2 #خوليين_فخوريين#kosaikhauli_iraq_fans #قلبك_وطن @kosaikhaulii @kosaikhaulii
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