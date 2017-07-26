"فيسبوك" يتجسس سرا على مستخدميه عبر الكاميرا

ولكن أعلن المطورون في الشركة أن هذه مجرد إشاعات ولا أساس لها من الصحة.
وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد الخبراء أن استخدام "فيسبوك" لصور قوس قزح في يوم إقرار قانون زواج المثليين، هو وسيلة للتأثير على الحالة النفسية للأشخاص.
وفي وقت سابق، قال ممثلو شركة "فيسبوك" إنهم بدأوا باختبار وتطوير برنامج من شأنه محاربة التطرف والإرهاب على الشبكة العنكبوتية، حيث سيحصل البرنامج على نظام ذكاء اصطناعي.
وتختبر "فيسبوك" حاليا لبعض المستخدمين، خاصية أن التدوينات تصبح ذات خلفيات ملونة جذابة في حالة اقتصارها على 130 حرفا، ولكن في حال زيادتها عن تلك الأحرف، فإن التدوينة تعود إلى شكلها الطبيعي من دون أي خلفيات ملونة.
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