"فيسبوك" يتجسس سرا على مستخدميه عبر الكاميرا

قال خبراء معلوماتية من شركة " CB Insights"، إن "فيسبوك" يتجسس على مستخدميه سرا عبر كاميرات الويب، حيث قام مطورو الشركة بالتقدم للحصول على براءة اختراع لتقديم المحتوى على أساس عواطف المستخدمين.

© AFP 2017/ Manjunath Kiran "يوتيوب" تختبر خاصية اقتبستها من "فيسبوك"

وفقا للخبراء، فإن "فيسبوك" يقوم بتصوير المستخدمين ويحلل مشاعرهم ومن ثم يجد المحتوى المناسب ليقدمه لهم. وبالإضافة إلى ذلك تقوم الشركة بالتنصت على مستخدميها عبر الميكروفون لتتمكن من تقديم إعلانات مستهدفة لهم.

ولكن أعلن المطورون في الشركة أن هذه مجرد إشاعات ولا أساس لها من الصحة.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد الخبراء أن استخدام "فيسبوك" لصور قوس قزح في يوم إقرار قانون زواج المثليين، هو وسيلة للتأثير على الحالة النفسية للأشخاص.

وفي وقت سابق، قال ممثلو شركة "فيسبوك" إنهم بدأوا باختبار وتطوير برنامج من شأنه محاربة التطرف والإرهاب على الشبكة العنكبوتية، حيث سيحصل البرنامج على نظام ذكاء اصطناعي.

وتختبر "فيسبوك" حاليا لبعض المستخدمين، خاصية أن التدوينات تصبح ذات خلفيات ملونة جذابة في حالة اقتصارها على 130 حرفا، ولكن في حال زيادتها عن تلك الأحرف، فإن التدوينة تعود إلى شكلها الطبيعي من دون أي خلفيات ملونة.