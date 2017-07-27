بعد معركة قضائية...السجن لرجل تزوج من 25 امرأة في آن واحد

أطلقت محكمة محلية كندية حكما بسجن مواطن كندي بعد اكتشافها بزواجه من 25 امرأة في آن واحد، وقد أنجبن له 125 طفلاً، كما أصدرت المحكمة ذاتها حكماً بالسجن على رجل آخر متزوج من خمس نساء في نفس الوقت أيضاً، ويعيش الرجلان مع نسائهما وأولادهما في "مجتمع معزول" بعيداً عن الناس.

ونشرت وسائل إعلام بريطانية أن الرجل الأول يدعى ونستون بلاكمور ويبلغ من العمر 60 عاماً، وهو متزوج من 25 سيدة في آن واحد وأنجب منهن 125 طفلاً، أما الرجل الثاني فهو جيمس أولر (53 عاماً) وهو متزوج من خمس نساء فقط، ولديه منهن عدد غير معروف من الأبناء. بحسب ما نقلته صحيفة "الرؤية".

© REUTERS/ CARLOS JASSO ثلثا الألمان يؤيدون زواج المثليين

وتوصلت المحكمة الكندية إلى إدانة الرجلين بتهمة "تعدد الزوجات" وحكمت عليهما بالسجن، وذلك بعد معركة قضائية طويلة استمرت لسنوات.

ويعيش الرجلان في مجتمع مغلق وصغير في بلدة تدعى "باونتفول"، لكن المفاجأة أن الرجلين قالا للمحكمة إنهما يعيشان حياة دينية وينفذان التعاليم الإلهية، حيث قال بلاكمور إن هذه "زيجات سماوية".

وتابع "أنا مدان اليوم لأنني أعيش حياتي الدينية، وهذا كل ما في الأمر، أنا أقول هذا اليوم لأنني لم يسبق أن أنكرت ذلك".

وكانت السلطات المحلية في "بريتيش كولومبيا" بكندا قد بدأت التحقيق مع الرجلين في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، واستمرت المعركة القضائية ضدهما إلى ما قبل أيام عندما انتهت بإدانتهما والحكم ضدهما بالسجن، لكن المحكمة ستحدد في وقت لاحق المدة التي سيقضيانها في السجن، بينما يعتزم الرجلان الطعن في حكم الإدانة الصادر بحقهما.

ويحظر القانون الكندي "تعدد الزوجات" باعتبارها جريمة تؤدي بصاحبها إلى عقوبة السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.

وبحسب التقارير التي أوردت القصة، فإن كلاً من بلاكمور وأولر أعضاء في كنيسة مسيحية يتواجد أتباعها في منطقة صغيرة بكندا بالقرب من الحدود مع الولايات المتحدة.