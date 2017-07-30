الحرارة تقتل طفلين بظروف غامضة

أعلنت صحيفة "أريزونا ريبوبليك" الأمريكية، ان طلفين لقيا حتفهما بسبب الحرارة العالية بعد أن قام أهل الطفلين بتركهما في السيارة لمدة طويلة.

وفي التفاصيل أشارت الصحيفة أن أهل الطفلين تركوهم في السيارة وبعد ذلك نسوا العودة لأخذ الولدين، وبقي الأطفال لأكثر من 4 ساعات في سيارة مغلقة تماما، ما ادى الى اختناقهم بسبب الشمس الحارقة والحرارة العالية.

وقامت الشرطة الأمريكية باعتقال الوالدين واحالتهم الى التحقيق لمعرفة الدوافع والأسباب التي أدت الى وفاة الطفلين في السيارة.

يذكر ان هذه الحادثة لا تعد الاولى من نوعها في مقاطعة أريزونا حيث شهدت المنطقة حادثة مشابهة وادت الى وفاة طفل يبلغ سنة بعدما تركه أهله في السيارة لمدة ساعات تحت أشعة الشمس الحارقة.