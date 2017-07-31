عائلة معمرة تتحدث عن أسرار طول العمر

تحدث 13 إخوة وأخوات من إيرلندا الشمالية، عن أسرار الصحة وطول العمر، وعمرهم المشترك قدره 1073.

© Photo/ youtube/ Sputnik Arabic بالفيديو...العثور على أكبر معمر على وجه الأرض

دخلت عائلة دونلي كتاب "غينيس" للأرقام القياسية هذا العام. حيث بلغ أكبر أخ في العائلة 93 عاما من العمر، وأصغر أخ عمره 72 عاما. بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل"

ويقولون بأنهم ورثوا من والدهم عادة تناول شيئا حارا قبل النوم.

وقال الأخ الأصغر، جو، "نتناول الشوفان حوالي العاشرة مساء، ومن ثم نتناوله على الإفطار في السابعة صباحا مع الحليب، والقليل من مربى التفاح."

ويشير المنشور أن الشوفان يخفض ضغط الدم، ويخفض الكوليسترول، ويحمي القلب وهو مفيد لمكافحة مرض السكري.