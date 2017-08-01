للمرة الأولى...بث تسجيلات للأميرة ديانا تتحدث فيها عن حياتها الجنسية وحزنها

يبث التلفزيون البريطاني، يوم الأحد المقبل، تسجيلات للأميرة الراحلة ديانا، وهي تتحدث بصراحة عن حياتها الجنسية مع الأمير تشارلز وحزنها على الانهيار المدوي لزواجها.

وتوفيت ديانا وهي الزوجة الأولى لولي العهد البريطاني، عن عمر 36 عاما في باريس يوم 31 أغسطس/ آب 1997 بعد أن تحطمت سيارة ليموزين كانت تقلها وعشيقها دودي الفايد في نفق أثناء محاولتها الهروب من مصورين كانوا يطاردونهما بدراجات نارية.

وكانت ديانا تبلغ من العمر 19 عاما عندما ارتبطت بتشارلز عام 1981 لكن زواجهما انهار. وألقت ديانا باللوم على كاميلا باركر بولز، التي كانت عشيقة تشارلز ثم أصبحت زوجته، في انهيار زواجها.

وفي فيلم وثائقي من المقرر عرضه بالتزامن مع الذكرى العشرين لوفاتها ستعرض القناة الرابعة لقطات لديانا وهي تتحدث عن زواجها خلال جلسات تم تسجيلها مع مدرب على مهارات الخطابة، حسب "رويترز".

وتتضمن اللقطات حوارا لديانا وهي تتحدث عن حياتها الجنسية مع تشارلز.

وتقول ديانا "كان الأمر غريبا جدا. لم يكن هناك أي احتياج من ناحيته. فقط مرة كل ثلاثة أسابيع".

© REUTERS/ الأميرة ديانا والأمير تشارلز

كما تحدثت عن كيفية اقترابها من الملكة إليزابيث للحديث عن انهيار زواجها.

وقالت ديانا "قالت لي 'لا أعرف ما الذي يتعين أن تفعليه. تشارلز ميؤوس منه'. وكان هذا كل ما في الأمر". كما قالت إن الأمير فيليب والد تشارلز منحه الإذن كي يدخل في علاقة إذا لم ينجح زواجه.

وصور مدرب الخطابة بيتر سيتيلين اللقطات في قصر كينزنغتون عامي 1992 و1993. وبعد معركة قضائية طويلة حصل المدرب على الشرائط.

وبثت شبكة (إن.بي.سي) لقطات من الشرائط في الولايات المتحدة. وفي عام 2007 حاولت (بي.بي.سي) أيضا استخدام الشرائط ضمن فيلم وثائقي لكن الفيلم ألغي.