للمرة الأولى...بث تسجيلات للأميرة ديانا تتحدث فيها عن حياتها الجنسية وحزنها

وكانت ديانا تبلغ من العمر 19 عاما عندما ارتبطت بتشارلز عام 1981 لكن زواجهما انهار. وألقت ديانا باللوم على كاميلا باركر بولز، التي كانت عشيقة تشارلز ثم أصبحت زوجته، في انهيار زواجها.
وفي فيلم وثائقي من المقرر عرضه بالتزامن مع الذكرى العشرين لوفاتها ستعرض القناة الرابعة لقطات لديانا وهي تتحدث عن زواجها خلال جلسات تم تسجيلها مع مدرب على مهارات الخطابة، حسب "رويترز".
وتتضمن اللقطات حوارا لديانا وهي تتحدث عن حياتها الجنسية مع تشارلز.
وتقول ديانا "كان الأمر غريبا جدا. لم يكن هناك أي احتياج من ناحيته. فقط مرة كل ثلاثة أسابيع".
كما تحدثت عن كيفية اقترابها من الملكة إليزابيث للحديث عن انهيار زواجها.
وقالت ديانا "قالت لي 'لا أعرف ما الذي يتعين أن تفعليه. تشارلز ميؤوس منه'. وكان هذا كل ما في الأمر". كما قالت إن الأمير فيليب والد تشارلز منحه الإذن كي يدخل في علاقة إذا لم ينجح زواجه.
وصور مدرب الخطابة بيتر سيتيلين اللقطات في قصر كينزنغتون عامي 1992 و1993. وبعد معركة قضائية طويلة حصل المدرب على الشرائط.
وبثت شبكة (إن.بي.سي) لقطات من الشرائط في الولايات المتحدة. وفي عام 2007 حاولت (بي.بي.سي) أيضا استخدام الشرائط ضمن فيلم وثائقي لكن الفيلم ألغي.
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