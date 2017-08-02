سلطات فلوريدا تسجل أول إصابة بفيروس "زيكا" من خلال الجماع

أكدت وزارة الصحة في ولاية فلوريدا، أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس "زيكا" من خلال الجماع.

موسكو — سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة في بيان، اليوم الأربعاء: "تعلن وزارة الصحة في فلوريدا اليوم، عن تسجيل أول حالة في عام 2017 إصابة بفيروس زيكا من خلال الجماع، وسجلت في مقاطعة بينيلاس، ولا يوجد أي دليل لانتقال العدوى من خلال لدغ البعوض في أي مكان من ولاية فلوريدا".

هذا وقد أعلنت السلطات الأميركية في أب/أغسطس الماضي عن تسجيل أول إصابة بفيروس "زيكا" من خلال الجماع.

© AFP 2017/ CHRISTOPHE SIMON تعرف على عدد المصابين بفيروس "زيكا" في العالم

وأشار بيان الوزارة إلى أن الشخص المصاب كان قد سافر إلى كوبا، والتقى بصديقة مصابة بفيروس زيكا.

يذكر، أن فيروس "زيكا"، مرض معدي يصيب القرود، وينتقل أحياناً إلى الإنسان عن طريق البعوض، ومن أبرز أعراضه الحمى الشديدة، والفيروس أكثر خطراً على النساء الحوامل، ويتسبب في ضمور الجنين مع احتمال حصول تلف شديد في أدمغة الأجنة. كما أعلنت الحكومة الفرنسية أنه تم تسجيل نقل المرض من خلال الاتصال الجنسي.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في الأول من شباط/فبراير الماضي، تفشي فيروس زيكا ليصبح حالة طوارئ صحية على مستوى العالم، واستشهدت بالعلاقة "المشتبه فيها بقوة" بين الإصابة بزيكا أثناء فترة الحمل وصغر حجم الرأس.