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    مخيم للنازحين العراقيين غرب الموصل، العراق

    من أنقاض الموصل إلى روسيا...قصة الطفل الشيشاني الذي عاد إلى موطنه بعد غياب (فيديو)

    © Sputnik. Sarah Nour Al-Deen
    مجتمع
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    عاد الطفل الشيشاني بلال إلى الشيشان، بعد أن كان والده قد اصطحبه وهو في عمر السنتين إلى سوريا ومن ثم إلى العراق، وكان في استقباله أقاربه وشخصيات من الحكومة الشيشانية.

    بلال كان قد بلغ من العمر سنتين عندما اصطحبه والده  حسن طاهيروف معه إلى سوريا ومن ثم إلى العراق.

    وقد تم العثور على بلال في الموصل وهو بحالة صحية حرجة، وبمساعدة من الرئيس الشيشاني رمضان قديروف تم إعادة الطفل إلى بلاده.

    واستقبل ممثل جمهورية الشيشان في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي زياد السبسبي الطفل بلال.

    Закончился земной ад для Билала Тагирова. В среду вечером в аэропорту Грозного мальчика встречали муфтий Чечни Салах Межиев, Председатель Парламента ЧР Магомед Даудов, министр внутренних дел РФ по ЧР Руслан Алханов, мама Залиха Ашаханова, родные, близкие, журналисты. Его на руках из самолёта вынес мой представитель в странах Ближнего Востока, член Совета Федерации России, дорогой БРАТ Зияд Сабсаби, который по моему поручению несколько месяцев занимается поиском чеченских и других российских детей. Ситуация очень сложная, решать вопросы исключительно трудно, есть опасность в любую секунду попасть в зону теракта или оказаться в заложниках. Судьбой детей мы и дальше будем заниматься. Решить проблему нужно срочно, но и скорого решения нет. Да, есть дети, которые говорят какие-то слова по-русски и по-чеченски, но никому неизвестно, кто их родители. Боевики уничтожены или будут уничтожены правительственными войсками или авиацией коалиции. Вот такое счастье своим родным и близким принесли те, кто поддался на посуды вербовщиков и поехали воевать в чужой стране. Судьба детей может быть печальной. Страна большая, она в развалинах, террористы дают о себе ежедневно знать. Хвала Аллаху мы сделаем все, что в наших силах. #Кадыров #Россия #Чечня #Ирак

    Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Авг 2 2017 в 3:04 PDT

    Несколько минут назад из аэропорта Багдада взлетел самолёт, взявший курс на Россию. На борту малыш Билал Тагиров. Ему было два года, когда отец Хасан Тагиров вырвал из рук матери и увез в Сирию, а затем в Ирак. За это время он пережил столько трагических дней, что их хватило бы на сто жизней. Мосул лежит в руинах. Билала и его отец были обнаружены полуживыми среди городских развалин. Мальчик нуждался в немедленной помощи, иначе мог и не выжить. Я поставил задачу немедленно приложить все усилия, чтобы в кратчайшие сроки оказать Билале на месте помощь и вернуть его в Россию. Я ещё несколько месяцев назад поручил своему представителю в странах Ближнего Востока, члену Совета Федерации ФС РФ Зияду Сабсаби начать работу по поиску в Сирии и Ираке детей, вывезенных из России. Эта деятельность имеет свою специфику, не оглашаются подробности, чтобы не рисковать жизнями тех, кто там работает, а также жизнями детей. За это время установлены данные некоторых детей из Чечни и других регионов России. Практически у всех родители погибли. Судьбой каждого из них мы занимаемся. Чтобы получить право на вывоз ребёнка, необходимо пройти через многие высшие инстанции, добиться судебного решения, доказать, что ребёнок является гражданином нашей страны. Многие дети ничего не могут рассказать, в лучшем случае называют только имя. Зияд Мухаммедович встретился с вице-президентом Ирака Нури Аль Малики, председателем Верховного суда Фанк Зейдан, заместителем главы МИД Шораш Маидом, руководителями силовых ведомств. Иракские власти высоко ценят желание в сжатые сроки вернуть в Россию наших детей из самых разных регионов. Через два часа Билал окажется в объятьях своей матери, которая узнает новость о нём вместе с вами. Мальчику понадобится время, чтобы забыть войну, бомбы, снаряды, стрельбу, голод, жажду… Сотни и тысячи молодых людей из стран СНГ оказались в рядах ИГ. Почти все они погибли в Сирии и Ираке. Дети остались сиротами, искалечили жизни родных и близких. Оставшиеся в живых террористы получат в этих странах по 20-25 лет, если не будут приговорены к высшей мере. Вот к какому счастью и сегодня зовут молодых людей. #Кадыров #Россия #Ирак #Чечня #Дети #Iraq #Mosul

    Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Авг 2 2017 в 7:19 PDT

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