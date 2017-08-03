على خطى دول أوروبية...دولة إسلامية تحظر النقاب

صرح وزير الشؤون الدينية والمجتمع المدني الكازاخستاني نورلان إيرميكبايف، أنه تم مناقشة تعديلات على قانون يفرض الحظر على ارتداء الملابس التي تخفي الوجه وتمنع التعرف على الشخص في الأماكن العامة من البلاد.

وأضاف إيرميكبايف خلال مؤتمر صحفي، "يناقش اقتراح حظر النقاب في البلاد، وذلك بالاعتماد على الخبرة الدولية في هذا المجال بالإضافة لاعتبارات أمنية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على التقاليد الثقافية والوطنية والاخلاقية.

© Fotolia/ Wladimir Bulgar النروج تسعى لفرض حظر على النقاب

وأكد الوزير الكازاخستاني بأن التعديلات على القانون تأتي بناء على مطالبات من منظمات المجتمع الدولي في البلاد بهذا الخصوص.

وقال إيرميكبايف "الناس الذين يرتدون هذه الملابس يتعمدون إظهار الخلاف مع المبادئ والقيم الروحية في مجتمعنا، بالإضافة لتأثيرهم السلبي على الآخرين".

وفي الأشهر الأخيرة، اشتدت مقاومة اللباس المتدين في دول الاتحاد الأوروبي، والنقاب محظور الآن في ألمانيا والنمسا، ومن خريف العام الماضي — في بلغاريا. ومن المتوقع أن يجري استفتاء على حظر النقاب في سويسرا.