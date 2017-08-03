الكشف عن التهديدات الأكثر رعبا من وجهة نظر سكان "الأرض"

وشمل الاستطلاع مجموعات من 18 بلدا يتركز معظمها في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة.
وجاء في المركز الأول بالنسبة للاستطلاع، تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي يراه معظم المشاركون على أنهم التهديد الأكبر للأمن القومي العالمي، خاصة بعد الهجمات المميتة التي ضربت العالم.
Globally, people point to #ISIS and #climate change as leading security threats https://t.co/k63DUN8TB3 #geopolitics— Vihar Georgiev (@vihargg) August 3, 2017
ورأت نحو 13 بلدا آخرين متركزين في أمريكا اللاتينية وأفريقيا، أن التغير المناخي هو الخطر الأكبر على العالم، ليحتل المرتبة الثانية في الاستطلاع.
وظهر في المركز الثالث في الاستطلاع، الهجمات الإلكترونية على الدول، والتي حظت بنسبة متفوقة في دول مثل "اليابان"، و"الولايات المتحدة"، وألمانيا" و"بريطانيا".
#climatechange #earth Poll ranks climate change among world's greatest security threats https://t.co/7xRz4jYV3D v… pic.twitter.com/IJ1WfDG7v2— Gilbert Kouame (@KwameGilbert) August 2, 2017
أما دول مثل اليونان وفنزويلا، وغيرهم يرون أن حالة الاقتصاد العالمي، هي التهديد الأخطر على العالم، حيث احتل المركز الرابع في التهديدات العالمية.
أما تدفق اللاجئين فاحتل المركز الخامس، وتركز مصدر القلق بصورة في عينة الاستطلاع الموجودة في قارة أوروبا، ويوجد دولة واحدة في الاستطلاع رأت أنه أكبر خطر يهدد العالم، وهي "المجر".
أما المراكز الثلاثة المتبقية، وكانت على الترتيب، "قوة ونفوذ الولايات المتحدة"، و"قوة ونفوذ روسيا"، و"قوة ونفوذ الصين".
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