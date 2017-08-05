لماذا جُردت ملكة جمال عربية من لقبها

أعلنت منظمة "ملكة جمال العراق"، على صفحتها الرسمية عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، تجريد ملكة جمال العراق، فيان نوري السليماني، من لقبها كملكة جمال العراق لعام 2017 ومن كافة واجباتها المرتبطة بهذا اللقب، لأنها أخبرت المنظمين أنها كانت مرتبطة بخطوبة تم فسخها، ليتبين بعد تتويجها أنها كانت متزوجة.

وأضافت المنظمة، أن هذا القرار جاء على عاقبة مخالفة الآنسة سليماني للقاعدة رقم 4 المتعلقة بالمشاركة في المسابقة والتي تحتوي على المادة الأتية، وهي أن المشاركة يجب أن لا تكون متزوجة أبداً بأي صيغة سواء كان بصورة قبلية دينية أو مدنية ولم تلد طفلا".

وأوضحت المنظمة "بينما أخبرتنا الآنسة سليماني أثناء التسجيل بأنها كانت مرتبطة بخطوبة تم فسختها ولكن في الحقيقة كانت مرتبطة بعلاقة زواج وهي الأن مُنفصلة أو مطلقة".

وتابعت "كما أكتشفت المنظمة أن الآنسة سليماني كانت متزوجة من شخص يدعى طالب عزيز، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لهوية الأحوال الشخصية الخاصة بها ومكتوب على الحالة أنها متزوجة بينما أثناء التسجيل أحضرت جوازها حيث لم يكن مذكوراً كونها متزوجة".

وخلصت إلى القول أن "المنظمة تهدف إلى ترقية مستوى دولي في مجال الجمال والأناقة نحن حزينون بهذا الحدث المؤسف ونتعهد بتنظيم ما هو أفضل العام المقبل وفيما يتعلق بلقب هذا العام سيبقى مجرداً حتى اختيار متسابقة مناسبة تمثل العراق في المسابقات الدولية لعام 2017".