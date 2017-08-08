غوغل تقيل موظفا أعد مذكرة معادية للتنوع بين الجنسين

أقالت شركة غوغل موظفا كتب مذكرة داخلية ربطت التفاوت بين الجنسين في صناعة التكنولوجيا إلى فروق بيولوجية.

وأكد جيمس دامور المهندس الذي كتب المذكرة إقالته قائلا في رسالة أرسلها لرويترز عبر البريد الإلكتروني يوم الاثنين إنه أقيل "لتكريسه الصور النمطية عن الجنسين".

وكتب جيمس في مذكرة داخلية للشركة الأسبوع الماضي "يقع جانب الاختلاف بين قدرات الرجال والنساء إلى أسباب بيولوجية وقد تفسر هذه الفروق لماذا لا نرى اقبالا متساويا للنساء في قطاع التكنولوجيا وفي القيادة".

وقال ساندر بيتشاي الرئيس التنفيذي لـ "غوغل" في رسالة اطلعت عليها "رويترز": تنتهك أجزاء من المذكرة مدونة السلوك الخاصة بنا وتتجاوز الحد بتعزيز صور نمطية للجنسين الغير اللائقة بأماكن العمل التابعة لنا".

وأشعلت المذكرة نقاشا محتدما بخصوص معاملة المرأة والذي تأجج على مدى شهور بعد فضائح تحرش في شركة "أوبر تكتولوجيز" وفي عدد من الشركات الأخرى.

وأرسل دانييل براون، نائب رئيس غوغل مذكرة رد قال فيها إن مذكرة المهندس "عززت افتراضات غير صحيحة بخصوص النوع الاجتماعي".