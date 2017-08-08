كيم كارداشيان نادمة على نشر هذه الصورة... والسبب صادم

قامت النجمة الشهيرة، كيم كارداشيان، ضمن برنامج " Patrick Starrr"، بالكشف عن الصورة التي ندمت على نشرها.

© AFP 2017/ Angela Weiss بالفيديو...حقيقة تعاطي كيم كارداشيان الكوكايين وصرحت كارداشيان أنها نادمة على نشر صورة خاتم خطوبتها على "انستغرام" للتواصل الاجتماعي، موضحة أن السبب وراء ذلك هو أظافرها القصيرة.

وأشارت الى أن الصورة كانت لتبدو أفضل، لو كانت أظافرها أطول.

وكانت كيم نشرت صورة خاتم الخطوبة، بعدما طلب الفنان كانييه ويست يدها للزواج عام 2013.