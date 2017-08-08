مذيعة مصرية محجبة تعترف بأنها تلبس "المايو" ولكن الشرعي (فيديو)

كشفت الإعلامية المصرية دعاء فاروق، عن حزنها الشديد من الهجوم الواسع على المايوه الشرعي قائلة "أنا بسافر بره وبلبس المايوه الشرعي ده في كل حتة ونزلت بيه المياه أكتر من مرة، والبوركيني منتشر في الدول الغربية، بشرط أن تلتزم بخامة المايوه".